SuperSonic Imagine : innove en échographie avec ses nouveaux marqueurs ultrasonores hépatiques

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd’hui la mise sur le marché de la nouvelle version de sa plateforme échographique Aixplorer MACH® 30 qui introduit 3 nouveaux marqueurs1 ultrasonores : Att PLUS, SSp PLUS et Vi PLUS. Cette nouvelle approche diagnostique en échographie est rendue possible grâce à la nouvelle génération d’imagerie UltraFast™.

« Les maladies chroniques du foie2 sont en constante augmentation et constituent un enjeu majeur de santé publique. À l’échelle mondiale, les estimations actuelles font état de 844 millions de personnes touchées par une maladie de foie. Pour détecter de manière précoce ces pathologies, nous avons développé dès 2017 des outils d’aide à la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatique. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape dans l’évaluation non invasive de la sévérité des hépatopathies chroniques avec nos nouveaux outils pour aider à une meilleure prise en charge des patients tout au long de leur parcours de soins en associant les images à des valeurs quantitatives, » explique Michèle Lesieur, Directrice Générale de SuperSonic Imagine.

Aixplorer MACH 30 : La solution d’expertise en échographie pour des examens non-invasifs et des résultats quantitatifs

Acteur majeur de l’innovation dans le domaine des ultrasons, SuperSonic Imagine propose aujourd’hui une solution ciblant l’évaluation des hépatopathies chroniques avec trois nouveaux marqueurs quantitatifs disponibles sur sa dernière plateforme échographique, Aixplorer MACH 30. Dorénavant, le clinicien pourra avoir accès à de nouveaux marqueurs en échographie, reproductibles et fiables :

Att PLUS et SSp PLUS : ces deux outils permettent la quantification simultanée de l’atténuation ultrasonore dans le foie et de la vitesse du son intra-hépatique, reflétant le taux de graisse, critère essentiel pour la détection et le diagnostic de la stéatose hépatique ;

Vi PLUS : outil de visualisation et de quantification de la viscosité des tissus. Couplée en temps réel à l’imagerie d’élasticité, l’évaluation de viscosité fournit au clinicien des informations importantes dans la caractérisation des tissus.

Ces nouveaux outils viennent compléter la gamme existante des modes d’imagerie uniques développés par SuperSonic Imagine pour de meilleures performances diagnostiques :

ShearWave™ PLUS, permet de visualiser et mesurer en temps réel l’élasticité du foie en Kilopascal pour le diagnostic de la fibrose hépatique, l’index hépatorénal (B-mode Ratio) comme aide au diagnostic de la stéatose hépatique. Le mode Doppler Angio PL.U.S. offrant une résolution inégalée dans la détection de la micro-vascularisation ainsi que l’imagerie de contraste fournissant des informations de perfusion, apportent tout deux des données complémentaires à la caractérisation des lésions focales du foie.

SuperSonic Imagine présentera ses nouveaux marqueurs ultrasonores hépatiques aux 85ème Journées scientifiques de l’AFEF, stand # 13, qui auront lieu à Marseille du 2 au 5 octobre 2019 et également aux Journées Francophones de Radiologie (JFR), stand # 217, niveau 2, qui se tiendront au Palais des Congrès de Paris, du 11 au 14 octobre 2019.

Plus d’information sur Aixplorer MACH 30 http://www.Aixplorer-MACH.fr/ ou sur SuperSonic Imagine www.supersonicimagine.fr

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWaveTM (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

1 Les outils ont obtenu le marquage CE et sont en attente de l’agrément FDA.

2 Hépatites B et C et les stéatoses hépatiques non alcooliques.

