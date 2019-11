SuperSonic Imagine : présentera pour la première fois, au Congrès RSNA 2019 ses dernières innovations disponibles sur le marché américain

Du 1er au 6 décembre 2019 à Chicago, États-Unis

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), dévoilera pour la première fois, ses dernières innovations au Congrès annuel de la RSNA, Société Nord-Américaine de Radiologie, qui se tiendra du 1er au 6 décembre 2019 à Chicago aux États-Unis.

Congrès mondial de référence dans le secteur de l’imagerie médicale aux États-Unis, le RSNA accueille chaque année plus de 50 000 participants dont 30 000 professionnels de santé américains et internationaux. Le Congrès est une vitrine des dernières technologies et techniques innovantes en matière d’imagerie médicale. Il revêt cette année une importance particulière car c’est la première fois, depuis la prise de contrôle de SuperSonic Imagine par Hologic, que les deux sociétés feront des présentations communes de leurs solutions innovantes pour la santé de la femme.

Santé de la femme : Une nouvelle approche diagnostique avec des modes innovants uniques

Pionnier dans l’imagerie ultrasonore, SuperSonic Imagine a développé l’élastographie ShearWave qui a fait la renommée de ses échographes disponibles grâce à la nouvelle génération d’imagerie UltraFast™. La dernière version, introduite sous le nom ShearWave PLUS, est la seule technique capable de visualiser, d’analyser et de quantifier la dureté des tissus en temps réel. Cette technique révolutionnaire, qui est aujourd’hui très plébiscitée par les radiologues et disponible sur l’Aixplorer MACH 30, a changé la pratique quotidienne en échographie et est devenue un standard dans la caractérisation des lésions mammaires.

Ce premier mode a été suivi par la création d’autres modes d’imagerie innovants comme Angio PL.U.S. – PLanewave UltraSensitive™ imaging et TriVu et dernièrement le mode Needle PL.U.S. qui permet de visualiser l’aiguille avec une précision inégalée et de prédire la trajectoire, ce qui facilite les biopsies.

Santé hépatique : Trois nouveaux marqueurs ultrasonores uniques font leurs entrées sur le marché américain

SuperSonic Imagine, acteur majeur de l’innovation dans le domaine des ultrasons, introduira sur le marché une suite de trois nouveaux marqueurs ultrasonores pour l’évaluation non invasive de la sévérité des hépatopathies chroniques et avec des résultats quantitatifs : Att PLUS et SSp PLUS et Vi PLUS. Les deux premiers outils permettent la quantification simultanée de l’atténuation ultrasonore dans le foie et de la vitesse du son intra-hépatique, reflétant le taux de graisse, critère essentiel pour la détection et le diagnostic de la stéatose hépatique. Le dernier outil, couplé en temps réel à l’imagerie d’élasticité, Vi PLUS permet de visualiser et de quantifier la viscosité des tissus qui fournit au clinicien des informations importantes dans la caractérisation des tissus.

« Les maladies hépatiques dont la stéatose hépatique non alcoolique (NASH) liée à des pathologies de diabète ou d’obésité frappe des millions d’américains et est devenue en quelques années un enjeu de santé publique. Fruit de notre forte expertise en santé hépatique, nous sommes très fiers de présenter, pour la première fois aux États-Unis lors du prestigieux congrès du RSNA, notre suite de trois marqueurs hépatiques non-invasifs qui vient de recevoir l’agrément 510 (k) de la FDA. Suite au rapprochement de SuperSonic Imagine et d’Hologic, nous allons également présenter de nombreuses sessions communes dédiées à la santé féminine, » conclut Michèle Lesieur, Directrice Générale de SuperSonic Imagine.

Les démonstrations, ateliers et sessions de SuperSonic Imagine pendant le RSNA

Une session mettant l’accent sur l’échographie mammaire « Transformative Breast Ultrasound Technology » animée par le Docteur Stacey Smith-Foley (The Breast Center at CARTI, Little Rock, Arkansas) aura lieu le lundi 2 décembre à 10h30 en salle N°5119, South Hall A, Level 3.

L’Aixplorer MACH 30 et le dernier né de la gamme, l’Aixplorer MACH 20 seront disponibles sur le stand SuperSonic Imagine – no. 2324 (South Hall A). Par ailleurs, des démonstrations sur modèle auront lieu pendant toute la durée du congrès.

Plus d’information sur les produits de SuperSonic Imagine sur http://www.aixplorer-mach.fr/ ou sur la société sur http://www.supersonicimagine.fr/

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWaveTM (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).

