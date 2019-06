SuperSonic Imagine : présentera son échographe Aixplorer MACH 30 et ses nouvelles solutions pour l'imagerie du sein lors du Congrès de la SIFEM

À Lille, du 13 au 15 juin 2019

SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME) (Paris:SSI), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), présentera ses solutions pour l’imagerie du sein disponibles sur son nouvel échographe Aixplorer MACH 30, lors du Congrès annuel de la Société d’Imagerie de la Femme (SIFEM) qui se déroulera du 13 au 15 juin 2019 à Lille. Cette année, le Congrès a pour thématique : « l’imagerie utile au clinicien : présent et futur ».

Depuis sa création, SuperSonic Imagine bénéficie d’une excellente réputation dans le diagnostic des lésions mammaires, notamment pour les seins denses. D’ailleurs, les bénéfices de l’élastographie SWE ont fait l’objet de plus de 135 publications à comité de lecture avec deux études multicentriques majeures, une aux États-Unis et en Europe1 (1600 patientes) et l’autre en Chine2 (1021 patientes). "Le Congrès de la SIFEM sera l’opportunité pour SuperSonic Imagine de présenter sa solution d’imagerie dédiée au sein sur Aixplorer MACH 30. Celle-ci apporte de nouvelles innovations et performances comme l’Élastographie ShearWave (SWE) PLUS et une amélioration de la qualité d’image en mode B avec SonicPure, système intelligent de traitement du signal ultrasonore » précise Yves Tenaglia, Directeur et Vice-Président Europe, Moyen Orient et Afrique de SuperSonic Imagine.

Aixplorer MACH 30 repousse les limites de l’échographie mammaire avec l’évolution de ses modes innovants comme l’Élastographie ShearWave PLUS qui améliore la caractérisation des lésions et aide à réduire le nombre de biopsies.

La plateforme échographique Aixplorer MACH 30 équipée de la dernière génération d’Élastographie ShearWave™ PLUS (SWE™ PLUS) propose une solution de pointe pour l’imagerie du sein avec une vitesse et une profondeur d’acquisition augmentées. Disponible à la fois en 2D et 3D 3, SWE PLUS renforce les performances diagnostiques de l’échographie conventionnelle en améliorant la caractérisation et en renforçant la spécificité des examens sur les lésions mammaires. SWE PLUS permet de visualiser et d’évaluer la dureté des tissus en temps réel, de manière fiable, quantitative et reproductible. Ce critère est devenu un paramètre important dans le diagnostic et la gradation des cancers du sein.

Ces nouvelles informations permettent d’améliorer l’identification des lésions malignes ou bénignes. Les diagnostics sont ainsi plus précis, ce qui réduit considérablement le nombre de faux positifs, et donc le nombre de biopsies inutiles.

D’autres modes d’imagerie innovants développés par SuperSonic Imagine permettent d’améliorer l’efficacité diagnostique des examens mammaires et le confort des radiologues et des patientes. La qualité du mode B avec SonicPure offre une meilleure pénétration et résolution de contraste ce qui est particulièrement intéressant pour s’adapter à différentes morphologies et notamment aux seins denses. Pour imager la micro-vascularisation des lésions, le mode Angio PL.U.S. offre une sensibilité et une résolution inégalées et TriVu (Mode-B + SWE + Color+) est le nouveau mode triplex unique combinant trois informations diagnostiques en un seul examen. Enfin, le mode « Needle PL.U.S 4 » apporte aux médecins une fiabilité accrue lors des biopsies échoguidées, l’application permet de visualiser simultanément les structures anatomiques, un signal renforcé des aiguilles de biopsie et de prédire leur trajectoire en temps réel avec une très grande précision.

Pour mieux prendre en compte le confort du médecin, SuperSonic Imagine innove avec son pavé tactile « SonicPad »™, qui présente un concept ergonomique inédit dans le milieu échographique pour faciliter l’expérience utilisateur.

Plus d’information sur Aixplorer MACH 30 sur Aixplorer-MACH.fr

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWaveTM (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

1 Berg WA et al. Detection of breast cancer with addition of annual screening ultrasound or a single screening MRI to mammography in women with elevated breast cancer risk. JAMA. 2012 Apr 4;307(13):1394-404.

2 Lee SH et al. Evaluation of Screening US-detected Breast Masses by Combined Use of Elastography and Color Doppler US with B-Mode US in Women with Dense Breasts: A Multicenter Prospective Study. Radiology. 2017 Nov;285(2):660-669.

3 3D SWE est disponible sur Aixplorer et sera disponible prochainement sur Aixplorer MACH 30

4 Le mode Needle PL.U.S est disponible sur Aixplorer et sera disponible prochainement sur Aixplorer MACH 30

