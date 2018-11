SuperSonic Imagine : présentera son nouvel échographe Aixplorer MACH 30 et sa solution pour la prise en charge non-invasive des maladies hépatiques lors du congrès The Liver Meeting 2018, aux Etats Unis

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext: SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce sa participation au congrès « The Liver Meeting » organisé par l’AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) qui se tiendra au centre Moscone de San Francisco, du 9 au 13 novembre. A cette occasion, la société présentera sa nouvelle plateforme, Aixplorer MACH 30, un système d’imagerie médicale ayant reçu l’approbation de la FDA et qui a également validé la technologie SWE d’Aixplorer comme solution non-invasive d’aide à l’évaluation des maladies hépatiques comme la fibrose et la stéatose chez les patients adultes et enfants.

En plus de répondre aux besoins d’imagerie morphologique et hémodynamique conventionnelles, les systèmes Aixplorer permettent de mesurer de manière fiable et rapide la dureté du foie, grâce au guidage par l’image et à la technologie d’élastographie ShearWave® (SWE) de la plateforme. La dureté du foie étant liée à la sévérité de la fibrose hépatique, cette mesure est considérée comme un biomarqueur non invasif essentiel pour évaluer la gravité de la maladie. Une étude clinique récente a démontré que SWE pourrait éviter 80% des biopsies chez les patients présentant une infection chronique inactive1. Les systèmes Aixplorer offrent également la possibilité de comparer la « brillance » échographique du foie à celle d’un tissu de référence afin d’obtenir un rapport de « brillance » hépato-rénal indiquant le degré de la stéatose hépatique. Capable de visualiser et de quantifier la perfusion ainsi que la vascularisation abdominale, Aixplorer aide à déterminer la prise en charge clinique des patients présentant des nodules et des pathologies hépatiques chroniques à des stades avancés.

Aixplorer MACH 30 est conçu pour répondre aux besoins des spécialistes du foie, il intègre les derniers modes et outils d’imagerie exclusifs introduits par SuperSonic Imagine comme l’élastographie ShearWave (ShearWave PLUS), le ratio mode B pour dépister la stéatose intra-hépatique, Angio PL.U.S. offrant une résolution inégalée pour imager la microvascularisation des lésions, mais aussi l’imagerie Doppler et de contraste, pour le dépistage et la caractérisation des nodules hépatiques. La nouvelle sonde courbe, haute fréquence, mono cristal, permet la parfaite visualisation du foie au travers des espaces intercostaux étroits. Un concept inédit dans le milieu échographique, le pavé tactile SonicPad®, est conçu pour faciliter l’expérience utilisateur. Le SonicPad® améliore le flux du travail en réduisant 70% des mouvements de l’utilisateur, de 20% la durée de l’examen et la fatigue musculaire.

« Nous sommes impatients de montrer les capacités d’Aixplorer MACH 30 à l’occasion du Liver Meeting. Les gastroentérologues et les hépatologues pourront apprécier la puissance accrue et les modes d'imagerie pour l'évaluation de la fibrose hépatique et de la NASH sans biopsie. Une ergonomie unique et un flux de travail amélioré ne sont que quelques-uns des atouts que nous soulignerons dans nos démonstrations », a déclaré Alex Exposito, directeur des ventes pour l’Amérique du Nord chez SuperSoinic Imagine.

Les participants sont invités à assister à des démonstrations du Aixplorer MACH 30 au stand n°603.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies.

Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu …

Avec plus de 2 000 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 24.7 M€ soit une croissance annuelle de 11%. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus d’informations, rendez-vous www.supersonicimagine.com.

1 cf. communiqué de presse du 24/09/2018

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181106005627/fr/