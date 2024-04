Londres (awp/afp) - La chaine de vêtements britannique Superdry, qui lutte pour sa survie, dévissait de 33% mardi à la Bourse de Londres après avoir annoncé un plan de restructuration de la dernière chance, une augmentation de capital et un prochain retrait de cotation.

Le groupe "lance un plan (...) qui impliquera principalement une restructuration de son patrimoine immobilier au Royaume-Uni et de sa base de coûts de vente au détail" et constitue "un élément clé" de sa stratégie de redressement, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Sans ce plan, les différentes entités du groupe "devraient être placées en redressement judiciaire ou dans une procédure d'insolvabilité équivalente", prévient l'entreprise.

Le titre de Superdry dégringolait de 33% à 5,36 pence mardi peu avant 11H00 GMT. Sur les cinq dernières années, le titre a perdu 99% de sa valeur.

Superdy a aussi annoncé mardi "une augmentation de capital" jusqu'à 10 millions de livres (11,7 millions d'euros) pour lui apporter les liquidités nécessaires, dont les modalités restent à définir mais qui sera garantie par Julian Dunkerton, directeur général et co-fondateur, qui détient déjà plus de 26% de l'entreprise.

Superdry a aussi annoncé "son intention de se retirer de la Bourse de Londres", pour "bénéficier d'importantes économies sur les coûts associés à sa cotation et mettre en oeuvre son plan de redressement loin de l'exposition accrue des marchés publics".

"Autrefois coqueluche du marché alors qu'il surfait sur une vague de demande des consommateurs pour ses styles imitation-japonais, Superdry est désormais complètement passé de mode auprès des investisseurs", a commenté Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

Le groupe s'était déjà effondré de plus de 50% en une séance à la Bourse de Londres début avril après que M. Dunkerton, qui avait plus tôt cette année dit étudier une possible offre de rachat, a signifié qu'il ne ferait finalement pas de proposition.

Superdry avait dit fin janvier explorer "plusieurs options de réductions de coûts importantes" après avoir dévoilé un chiffre d'affaires en recul de près d'un quart pour son premier semestre décalé achevé fin octobre 2023, pâtissant d'un marché de détail difficile et d'un automne "anormalement doux".

En outre, l'image de l'entreprise avait souffert d'une récente suspension de ses actions après avoir manqué la date de publication de ses comptes annuels.

afp/jh