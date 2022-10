Superyacht lié à un Russe sanctionné en vente pour 29,5 millions d'euros

Un courtier en yachts de luxe basé aux Etats-Unis met en vente un superyacht de 51 mètres de long lié au milliardaire russe Igor Kesaev pour 29,5 millions d'euros, selon un e-mail consulté par Reuters.

La proposition de vente du yacht MySky, qui a été divulguée dans une annonce envoyée par la société de courtage à des destinataires non divulgués le 14 septembre, intervient alors que les gouvernements et les militants occidentaux s'inquiètent du fait que des milliardaires comme Kesaev ont pu contourner un ensemble de sanctions internationales visant leurs biens de luxe tels que les yachts.

L'UE et le Royaume-Uni ont sanctionné Kesaev en avril à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'UE citant son implication dans la production d'armes militaires et la distribution de tabac en Russie, ainsi que ses liens avec le gouvernement russe "et ses forces de sécurité." Les États-Unis n'ont pas sanctionné Kesaev, et le Trésor américain n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Sara Gioanola, une porte-parole de Heesen Yachts, la société basée aux Pays-Bas qui a construit MySky, a confirmé que Kesaev l'avait commandé ainsi qu'un autre yacht, appelé Sky. MySky a été achevé en 2014.

Un article sur la fille de Kesaev et sa galerie d'art dans l'édition du printemps 2021 du magazine de Heesen note que "la famille Kesaev est bien connue de Heesen, ayant commandé Sky et MySky au cours de la dernière décennie."

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante si Kesaev est directement propriétaire du MySky.

Burgess, un courtier en yachts avec des bureaux à Londres, Monaco et d'autres marchés importants, a envoyé une déclaration après la publication de cet article disant que Kesaev "n'est pas le propriétaire effectif de MySky" et qu'il "n'a pas de relation commerciale avec lui." Burgess a déclaré dans la déclaration qu'elle était "co-agent" pour la vente.

La société a ajouté qu'elle avait "effectué une diligence raisonnable complète" qui a été vérifiée par des avocats externes. "Le propriétaire de MySky n'est pas soumis à des sanctions".

La semaine dernière, un porte-parole de Burgess n'a pas voulu confirmer l'implication de la maison de courtage dans la vente et a déclaré qu'elle "ne peut pas répondre aux questions concernant le yacht" lorsque Reuters s'est renseigné.

Lundi, la porte-parole a également refusé de répondre aux questions sur l'identité du propriétaire et sur l'existence d'un lien avec Kesaev.

Un porte-parole de Kesaev a refusé de répondre aux questions concernant la propriété du yacht ou sa vente imminente, et n'a pas immédiatement répondu aux questions de suivi concernant la déclaration de Burgess.

L'annonce vue par Reuters a été envoyée à partir d'une adresse e-mail de la société Merle Wood & Associates de Fort Lauderdale, en Floride, qui se présente comme "l'une des premières sociétés de courtage de yachts au monde". Elle a été diffusée en privé avec un avertissement de ne pas publier l'annonce publiquement. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer les destinataires.

Le yacht nommé MySky présente des "intérieurs sophistiqués ultramodernes" réalisés par un architecte néerlandais réputé, un "gymnase intérieur à climat contrôlé" et un pont pouvant être utilisé pour l'atterrissage d'hélicoptères, selon l'annonce.

Merle A. Wood, qui figure comme point de contact sur l'annonce MySky, a déclaré à Reuters par téléphone qu'il ne savait rien du propriétaire du yacht et a adressé ses questions à Burgess, qu'il a décrit comme le principal courtier dans la vente proposée.

Clara Portela, experte en sanctions à l'Université de Valence, a déclaré qu'en l'absence de sanctions américaines à l'encontre de Kesaev, des entreprises ou des acheteurs américains pourraient être impliqués dans la vente du yacht sans encourir de sanctions.

Un contrôle effectué par Reuters sur le site Web de Burgess mercredi a révélé que le MySky était disponible pour des réservations de charter. Jeudi, Burgess avait retiré le MySky de la liste des charters après que Reuters se soit renseigné à ce sujet.

L'annonce de Merle Wood indiquait que le yacht se trouvait aux Maldives. Reuters a photographié le navire dans les eaux de cette république insulaire de l'océan Indien début mars, dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Des yachts liés à des Russes sanctionnés sont apparus dans des destinations telles que les Maldives et la Turquie au cours des derniers mois, les autorités des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni ayant imposé des sanctions et cherché à saisir ces actifs. Les autorités des Maldives n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de la Commission européenne, qui gère les sanctions de l'UE, a déclaré que les dirigeants européens encouragent les autres pays à aligner leurs politiques sur celles de l'UE, mais a précisé que les sanctions ne s'appliquent que dans le cadre de la juridiction de l'UE.

Un porte-parole du Trésor britannique a déclaré qu'il ne commentait pas les cas individuels, mais qu'il "prenait des mesures d'exécution dans chaque cas signalé de violation présumée des sanctions financières."

Roland Papp, qui suit les flux financiers illicites à Transparency International UE, a déclaré que la nature souvent secrète des ventes impliquant des superyachts signifie qu'il est très peu probable que les autorités apprennent jamais l'existence de telles transactions.

"Il est très facile d'essayer d'éviter les sanctions de cette manière", a-t-il déclaré. (Reportage de Chris Kirkham à Los Angeles. Reportages supplémentaires de David Gauthier-Villars à Istanbul, Alasdair Pal à New Delhi et Anthony Deutsch à Amsterdam. Montage de Vanessa O'Connell et Claudia Parsons)