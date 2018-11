Sur MySports, nouvelle émission sur l’eSports destinée aux néophytes

L'eSports est en plein essor en Suisse : désormais, cette discipline n'est plus réservée aux e-sportifs convaincus, et de plus en plus de gameurs occasionnels ou même de novices s'y intéressent. La chaîne sportive MySports tient compte de cette évolution et a imaginé une émission pour ces personnes qui ne jouent que de manière ponctuelle, voire découvrent cet univers. La diffusion de « Good Game - die Esports-Revolution » commencera le 26 novembre 2018 à 22 h 15 sur MySports One. Cette saison comprend pour l'instant 12 épisodes de 15 minutes chacun.

L'eSports s'est bien développé en Suisse ces derniers mois. C'est actuellement 1,1 million de Suisses, soit 14 % de la population, qui joue régulièrement à des jeux vidéo. Plus des trois quarts d'entre eux, soit 850 000 Suisses, ne font pas de compétition mais jouent de manière occasionnelle.

« Good Game - die Esports-Revolution » - l'eSports expliqué simplement

C'est à tous ces joueurs occasionnels et aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur le sujet que s'adresse la nouvelle émission de MySports One. Chaque épisode de 15 minutes est consacré à un jeu particulier : les objectifs et les fonctions sont expliqués et quelques faits relatifs à l'histoire du jeu sont mis en lumière. Des gameurs passionnés et des experts, mais aussi des néophytes interviennent pour tenter de justifier l'objet (ou l'inutilité) du jeu dont il est question.

Un complément divertissant à l'offre existante en matière d'eSports

L'objectif de MySports et de esports.ch, les producteurs de cette nouvelle émission, est de faire découvrir aux téléspectateurs le monde de l'eSports de manière divertissante. C'est pourquoi la réalisation est aussi soignée que les jeux présentés. « Avec ‹ Good Game - die Esports-Revolution ›, nous avons trouvé le format idéal pour élargir notre block eSports du lundi sur MySports. Cette nouvelle émission complète à merveille l'émission ‹ Arena eSports ›, qui a été lancée en octobre 2017 », déclare Steffi Buchli, responsable des programmes MySports.

« Good Game - die Esports-Revolution » sera diffusée à partir du 26 novembre 2018 tous les lundis à 22 h 15 sur la chaîne MySports One. Dans toute la Suisse, environ 1,4 million de clients de la TV numérique de UPC et de partenaires de distribution auront accès à l'émission, soutenue par le partenaire médias 20 Minutes et par Postfinance, principal sponsor. Des extraits de « Good Game - die Esports-Revolution » seront régulièrement mis à disposition sur esports.ch et approfondis à l'aide d'informations complémentaires issues d'autres canaux tels que les réseaux sociaux, les publications et les contenus web.

