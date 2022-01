Sur le halfpipe comme à distance: la 5G rend les sports d'hiver encore plus attrayants

«La saison d'hiver 2021/2022 bat son plein. Grâce au réseau 5G le plus rapide de Sunrise UPC, les sportifs d'hiver des régions de montagne profitent également de connexions Internet mobiles ultrarapides. La 5G est essentielle pour la transformation numérique des stations de ski, par exemple afin d'offrir une valeur ajoutée décisive aux clients dans leur "Customer Journey" numérique», déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC.

Le premier réseau 5G standardisé dans une station de ski au monde a été lancé en 2019 sur le Crap Sogn Gion (2252 m d'altitude) et a permis de faire avancer de manière déterminante la numérisation dans la région de sports d'hiver de LAAX, souligne Markus Wolf, CEO du groupe Weisse Arena à Laax: «Avec l'app Inside LAAX, nous sommes des pionniers en matière d'expérience client numérique. Cela nous permet d'offrir à nos clients des innovations constantes, notamment par le biais de la 5G, et de nous démarquer sur le marché. Les vidéos des runs de halfpipe sont également de bons exemples des applications rendues aujourd'hui possibles par la 5G. Les riders sont enthousiastes de pouvoir analyser et améliorer leur style au moyen des vidéos et de les partager avec leurs communautés.»

700 vidéos des participants au LAAX OPEN

À LAAX, Sunrise UPC propose à tous les freestylers du minipipe et du superpipe un service vidéo via la 5G. Lors de la Coupe du monde de snowboard FIS au LAAX OPEN du 11 au 15 janvier 2022, plus de 700 clips vidéo ont été produits de manière entièrement automatisée et mis à disposition des amateurs de neige en 3 minutes grâce à la 5G.

Vidéo: expérience 5G au LAAX Open 2022

«La production entièrement automatisée et basée sur la 5G permet de réaliser un nombre très important de clips vidéo personnalisés dans un délai particulièrement court. Il est possible de produire et de livrer ces vidéos en un temps record grâce à la 5G. Avec les technologies mobiles plus anciennes, le processus aurait duré beaucoup plus longtemps. Par ailleurs, l'expérience a été considérablement améliorée, car la vidéo est disponible sur le smartphone immédiatement après le ride», explique Andreas Herren, Head of Product et Co-Owner d'iRewind.

Mais la 5G ne permet pas seulement une expérience client innovante dans les stations de sports d'hiver. Sunrise UPC et LAAX collaborent dans plusieurs domaines afin de procurer une approche vivante de la montagne, aussi bien sur place que dans la chaleur de son salon. Grâce à des retransmissions en direct en 4K, les touristes du monde entier peuvent suivre des festivals, des événements sportifs ou d'autres activités en direct via l'app INSIDE LAAX. Les drones vidéo et une connexion 5G ultrarapide (latence <20 ms) rendent cette expérience possible. La 5G permet aussi de visionner des vidéos à 360° en qualité 8K sans saccades. Muni de lunettes de ski VR/AR, on pourra bientôt dévaler les pistes de LAAX dans son salon: les utilisateurs pourront analyser la vitesse, l'itinéraire et la distance et effectuer des retransmissions en direct en famille ou avec d'autres fans de sports de neige équipés des mêmes lunettes. Toutes les applications 5G en collaboration avec LAAX ainsi que d'autres futures applications 5G pour les clients privés et commerciaux peuvent être expérimentées et testées dans le Joint Innovation Center 5G de Sunrise UPC.

Le réseau 5G leader de Sunrise

Le réseau mobile Sunrise UPC est le seul réseau mobile de Suisse à avoir obtenu pour la sixième fois consécutive la mention la plus élevée «EXCEPTIONNEL» lors du test des réseaux mobiles du magazine «connect». Sunrise UPC propose le réseau 5G le plus rapide et le plus grand de Suisse en combinant la couverture 5G et les débits de données 5G (édition 1/2022). Sunrise UPC dessert déjà plus de 1000 villes/localités en 5G haut débit (jusqu'à 2 Gbit/s) et plus de 96% de la population en 5G basique (jusqu'à 1 Gbit/s). La carte de couverture actuelle avec le moteur de recherche d'adresses ainsi que la liste des localités desservies par la 5G sont disponibles sur le site Internet de Sunrise.

Communiqué de presse (pdf)