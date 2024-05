Un gestionnaire de patrimoine privé européen à Hong Kong m'a dit la semaine dernière qu'il avait récemment obtenu le catalyseur dont il avait besoin pour décrocher le compte d'un milliardaire taïwanais : la géopolitique.

Le milliardaire n'avait plus que deux grands gestionnaires de fortune - UBS et JPMorgan Chase - après la disparition du Crédit suisse l'année dernière. Il souhaitait une troisième banque, mais ne voulait pas augmenter son exposition aux Américains.

Selon le banquier, l'inquiétude du magnat taïwanais provient de l'incertitude causée par les tensions entre la Chine et les États-Unis : Que se passerait-il si les Américains se retournaient contre des gens comme lui, ou si les banques américaines subissaient des pressions pour se retirer de la région ?

Ces dernières années, alors que les coups de sabre sino-américains se sont multipliés, j'ai entendu à maintes reprises des sources américaines expliquer comment les entreprises et les investisseurs se désengageaient de la Chine, renforçaient la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement, réduisaient leur exposition et accordaient une prime de risque plus élevée à leurs activités dans ce pays. La Chine reste un marché trop important pour être ignoré ou abandonné, disent-ils, mais ils ont besoin d'une solution de secours, d'une Chine plus 1.

Ces derniers jours, à Hong Kong et à Singapour, des conversations avec plus d'une douzaine de banquiers, de fonctionnaires et d'investisseurs de haut niveau ont montré que la même réduction des risques se produit à l'autre bout du monde, avec la même urgence. Les gens se demandent ce qu'est leur "Amérique plus 1".

Les personnes fortunées, comme le milliardaire taïwanais, diversifient leurs actifs et leur exposition en dehors des États-Unis. Les entreprises cherchent des sources de financement supplémentaires dans d'autres parties du monde, comme le Moyen-Orient, et construisent des usines dans des régions comme l'Asie du Sud-Est. Elles réfléchissent également à la manière de réduire leur dépendance à l'égard du dollar, ont indiqué ces sources. Les sources ont requis l'anonymat pour pouvoir s'exprimer librement en raison du caractère sensible du sujet.

Ces conversations donnent une idée de l'impact de la géopolitique sur les décisions d'investissement à l'Est. Et comme ces inquiétudes débouchent sur des actions, elles mettent en évidence les risques d'une fragmentation accrue de l'économie mondiale, avec les conséquences qui en découlent, telles que les pressions inflationnistes.

Toutefois, il ressort également clairement de ces conversations qu'un tel découplage ne sera probablement pas complet et qu'il prendra des années, voire des décennies, compte tenu de la position dominante du dollar. Un grand banquier de la région a déclaré que les entreprises et les investisseurs d'Asie veulent toujours avoir accès aux États-Unis, qui constituent le marché le plus profond et le plus liquide du monde.

Mais il semble qu'il y ait une nouvelle urgence autour de ces conversations alors que les gens voient les tensions s'intensifier avec des mesures telles que les tarifs douaniers et les sanctions. Un banquier basé à Singapour a déclaré que dans le passé, lorsque les gens parlaient de remplacer le dollar américain, ils parlaient en termes de 20-30 ans ; aujourd'hui, ils parlent de 10-15 ans.

Les sanctions américaines qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait prendre conscience aux autorités occidentales qu'elles pouvaient saisir des actifs en cas de conflit. À cela s'ajoutent les inquiétudes concernant la viabilité du niveau de la dette américaine et l'impact sur le dollar, a déclaré le banquier, ce qui amène les gens à se demander pourquoi je dois détenir des actifs en dollars américains.

L'énigme se reflète dans les données. Le dollar américain représente encore près de 60 % des réserves de change, mais on assiste à une diversification progressive, selon le Fonds monétaire international.

Et tandis que les données de SWIFT montrent que le dollar domine le financement du commerce avec une part de 84 %, le yuan est devenu l'année dernière, pour la première fois, la monnaie la plus utilisée pour les transactions transfrontalières en Chine.

En Asie, des discussions avec des sources montrent que de nouveaux efforts sont en cours pour réduire la dépendance à l'égard du dollar américain.

Les banques centrales de Chine, de Hong Kong, de Thaïlande et des Émirats arabes unis, par exemple, sont en train de mettre au point un système de règlement transfrontalier qui permettrait aux banques participantes de régler les transactions en monnaie locale.

D'autres banques centrales devraient être invitées à participer à ce système au fur et à mesure de son développement.

Certaines entreprises sont également à la recherche d'alternatives aux États-Unis. Les entreprises chinoises, par exemple, se tournent vers des régions comme le Moyen-Orient pour trouver des financements, a déclaré un banquier d'investissement d'un prêteur mondial qui se concentre sur la Chine. Il a cité l'accord de 2,2 milliards de dollars conclu par le fabricant de véhicules électriques Nio avec un investisseur d'Abou Dhabi. Dans le passé, cet accord aurait été conclu avec les États-Unis, a déclaré le banquier.

Un haut responsable bancaire a déclaré que les entreprises souhaitaient toujours s'implanter aux États-Unis, mais que celles qui, comme le détaillant de mode rapide Shein, ont été contraintes de chercher une introduction en bourse à Londres après s'être heurtées à des obstacles à New York, ont été repoussées.

La géopolitique amène tout le monde à se demander s'il est nécessaire d'avoir une alternative, a déclaré le banquier, ajoutant que cela avait "poussé les gens à faire des choix conscients".

Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à faire à court terme, le banquier a déclaré qu'à l'horizon d'une décennie, les gens commençaient à se demander : "Jusqu'à quel point dois-je m'appuyer sur le dollar ?