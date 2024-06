Les États-Unis ébranlent allègrement les piliers qui soutiennent le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, les derniers coups venant de certains Américains puissants qui remettent en question l'État de droit après la condamnation de Donald Trump.

Ce faisant, ils mettent au défi le reste du monde de trouver une alternative - et jusqu'à présent, ils semblent gagner.

Les attaques contre le système juridique après la condamnation de l'ancien président Trump font suite à d'autres mesures que certains considèrent comme un défi lancé par les États-Unis au reste du monde.

Le pays a radicalement augmenté le recours aux sanctions en tant qu'outil punitif de politique étrangère. De plus, il s'endette énormément, laissant les étrangers malchanceux qui recherchent la sécurité et la profondeur de ses marchés financer ses excès.

Au cours des trois dernières semaines, j'ai demandé à des cadres des services financiers, à des investisseurs internationaux et à d'autres experts en Asie et aux États-Unis combien de temps ils pensaient que les Américains pourraient continuer à agir ainsi sans subir de contrecoups significatifs. Plusieurs de ces sources ont requis l'anonymat pour pouvoir parler franchement de la situation.

Ces conversations ont montré que la consternation grandit, tant dans le pays qu'à l'étranger, quant aux conséquences de l'orgueil démesuré des États-Unis. Mais malgré leurs efforts, personne n'a été en mesure jusqu'à présent de trouver une alternative crédible ou de s'attendre à ce qu'une telle alternative émerge bientôt, et ils sont en partie responsables de cette situation.

En Asie, par exemple, les gens se demandent de plus en plus vite quelle est leur "Amérique plus 1", alors qu'ils cherchent des moyens de réduire leur exposition aux États-Unis et de stimuler les flux commerciaux non libellés en dollars.

Mais les tentatives de mise en place de tels systèmes sont lentes ou n'ont pas abouti. La montée de l'autoritarisme, les menaces qui pèsent sur les droits individuels et les droits de propriété ainsi que les tensions géopolitiques font que, même si les actifs américains sont moins attrayants qu'auparavant, les autres options sont pires.

Une enquête récente, par exemple, montre que les gestionnaires de réserves des banques centrales prévoient d'augmenter leurs avoirs en dollars au cours des 12 à 24 prochains mois, car la montée des tensions géopolitiques mondiales et le besoin de liquidités les attirent vers cette monnaie.

"Ironiquement, la force du dollar américain est en partie due à son statut de valeur refuge presque incontestée", a déclaré Steve H. Hanke, professeur d'économie appliquée à l'université Johns Hopkins, qui a fait partie du Conseil des conseillers économiques de l'ancien président Ronald Reagan. "Cela dit, la plupart des investisseurs ne comprennent pas la géopolitique et les dangers qui se cachent sous la surface jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

LA DOMINATION DU DOLLAR

Le rôle dominant du dollar dans le monde s'appuie sur les principes démocratiques des États-Unis. Il est soutenu par la taille massive de leur économie, la profondeur de leurs marchés et la force de leurs institutions et de l'État de droit.

La croyance en la démocratie est profonde. La semaine dernière, j'ai demandé à Gary Gensler, président de la commission américaine des opérations de bourse, qui est au gouvernement depuis 1997, si la politique partisane avait rendu le travail de fonctionnaires comme lui plus difficile. Le matin même, une cour d'appel américaine à tendance conservatrice avait annulé l'une des initiatives qu'il avait signées.

"Je crois en notre système constitutionnel. Il est désordonné", a déclaré M. Gensler, "c'est la démocratie". "C'est la démocratie.

Néanmoins, ce désordre met à l'épreuve certains des fondements de l'attrait mondial du dollar.

Les attaques contre le système judiciaire américain se sont multipliées après le verdict de M. Trump dans un tribunal de New York. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, par exemple, l'a qualifié de "tribunal kangourou" sur la plateforme de médias sociaux X, déclarant que "le verdict représente l'aboutissement d'un processus juridique qui a été plié à la volonté politique des acteurs impliqués."

Un grand investisseur basé en Asie a déclaré que les menaces potentielles pesant sur les institutions américaines étaient également préoccupantes. Tout affaiblissement de l'autorité de la Réserve fédérale - comme l'envisageraient les alliés de Trump - affecterait la crédibilité du dollar, a déclaré l'investisseur, ajoutant qu'une telle évolution pourrait entraîner une dépréciation à deux chiffres de la monnaie.

La campagne de M. Trump pour sa candidature républicaine à l'élection présidentielle a minimisé les informations relatives aux projets des groupes conservateurs.

UN MAQUIS DE SANCTIONS

Un cadre supérieur des services financiers basé à New York, qui voyageait en Asie, a déclaré qu'il entendait des clients qui pensaient que la politique financière des États-Unis et de l'Occident "sapait le dollar et le système financier occidental de manière plus générale".

Il a indiqué que l'une des raisons de ce phénomène était le "maquis de sanctions qui ne cesse de s'étendre".

Et l'Occident pousse l'enveloppe encore plus loin. Le dirigeant financier a déclaré que la discussion selon laquelle l'Occident pourrait saisir quelque 300 milliards de dollars d'actifs souverains russes bloqués en raison de l'Ukraine compromettait le statut de refuge des États-Unis. "L'Occident a franchi le Rubicon", a-t-il déclaré.

Un examen des sanctions effectué par le département du Trésor en octobre 2021 a révélé que ces désignations étaient passées de 912 en 2000 à 9 421 cette année-là. Il avait alors noté que "les adversaires des États-Unis et certains de leurs alliés réduisent déjà" leur utilisation du dollar.

Un investisseur basé en Asie a déclaré qu'il suivait de près une autre affaire judiciaire afin de tester la solidité de l'État de droit : Il s'agit de la contestation par ByteDance de l'interdiction de TikTok par les États-Unis. Il guette les preuves que le gouvernement américain produira pour étayer ses affirmations selon lesquelles l'application constitue une menace pour la sécurité nationale.

Si aucune preuve n'est fournie publiquement, il "aura l'impression que les freins et contrepoids, l'indépendance du système juridique, ne sont peut-être pas là - du moins dans ce cas", a déclaré l'investisseur.

Mais il a ajouté que même cela ne le détournerait pas des États-Unis. Ils sont toujours plus indépendants et meilleurs que beaucoup d'autres pays.