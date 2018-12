Sur le marché obligataire, Gaspal Gestion recommande de profiter de la hausse des rendements

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur les marchés obligataires, l'année 2018 a été marquée par une hausse des taux longs aux Etats-Unis, une stabilisation en Europe mais un écartement des "spreads" de crédit, observe Gaspal Gestion dans ses Perspectives 2019. Les rendements exigés par les investisseurs sont désormais plus élevés sur le segment "high yield", par anticipation d'un probable ralentissement économique. Pourtant, les taux de défaut observés sur le "high yield" européen ont décru en 2018, atteignant 1,8%/an en septembre contre 3,5% en février selon Moody's, et sont attendus en baisse pour 2019.Ainsi indique la société de gestion, certaines obligations d'entreprises européennes redeviennent particulièrement attractives grâce à des taux plus élevés et un rapport rendement/risque intéressant.Selon le gérant, l'environnement de hausse des taux limite en revanche l'effet de revalorisation des titres détenus en portefeuille et pénalise les titres de maturité longue.En conséquence, il convient de privilégier les titres de maturités courtes et de sélectionner rigoureusement les émetteurs.De belles opportunités subsistent principalement sur le "high yield" européen de maturité courte, sur les subordonnées financières et sur les titres financiers datés ou perpétuels dont la date de "call" (possible rappel de l'émetteur) est rapprochée, estime Gaspal Gestion.