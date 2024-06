Paris (awp/afp) - Les Bourses dans le monde ont continué leur progression au premier semestre 2024, jusqu'à multiplier les records, portées par l'amélioration de la croissance et la foi des investisseurs en l'intelligence artificielle, mais des chocs ne sont pas à exclure dans les mois à venir.

Des records partout

Sur les marchés, il devient difficile de compter les records depuis début 2024: des indices principaux d'une multitude de pays (Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Inde) ont établi des nouveaux sommets, améliorés à de nombreuses reprises: plus de 30 fois pour l'indice élargi S&P 500 américain.

Et pour cause: "les perspectives économiques mondiales sont de plus en plus positives", explique Jim Reid, responsable de la recherche économique de Deutsche Bank.

L'économie américaine montre "une résistance impressionnante aux hausses rapides des taux d'intérêt" depuis 2022 tandis qu'en Europe la demande extérieure "aide à mettre fin à la stagnation des dernières années" notamment avec "la croissance chinoise qui a surpris à la hausse" en début d'année, énumère-t-il.

Le taux de chômage aux Etats-Unis reste à un niveau faible: 4% en mai après avoir passé plus de deux ans sous ce seuil, un record depuis la fin des années 1960.

Les investisseurs se sont accommodés du revers de cette médaille: la Banque centrale américaine n'a toujours pas commencé à baisser ses taux. Elle ne prévoit de le faire qu'une seule fois cette année, bien moins que les attentes du marché en début d'année.

Ailleurs, la Banque centrale européenne a commencé ce mouvement en juin, de même que la Banque centrale Suisse (BNS), tandis que la Banque d'Angleterre pourrait suivre le mouvement lors de ses prochaines réunions.

Globalement, l'indice mondial MSCI World gagne plus de 10%, le S&P 500 américain près de 15% et l'Eurostoxx 600 près de 9%. Après une début d'année encore très difficile, les actions chinoises se sont un peu redressées.

D'autres actifs ont aussi profité de la tendance: le bitcoin a établi un nouveau record, tout comme l'or. Dans les matières premières, le cuivre a également atteint un sommet absolu, ainsi que le cacao, et l'argent n'a jamais couté aussi cher depuis 2012.

L'IA encore star

Cette tendance positive a été encouragée par l'appétit toujours insatiable des gérants pour l'intelligence artificielle.

Symbole de ce mouvement, Nvidia, le spécialiste des super puces pour l'intelligence artificielle générative, est devenu brièvement l'entreprise la mieux valorisée du monde en Bourse, à plus de 3300 milliards de dollars, devant Apple et Microsoft.

Les entreprises américaines stars de 2023, les "Sept magnifiques", ont presque toutes continué de briller: sur les six premiers mois de l'année la valeur de Nvidia a plus que doublé, celle de Meta, Amazon et Alphabet a augmenté entre 40% et 20%. Seule Tesla a chuté de son piédestal (-25%).

De quoi renforcer les critiques d'indices trop concentrés et dépendants d'un seul secteur.

L'indice S&P 500, dont les "7 Magnifiques" représentent plus de 30%, monte de près de 15% depuis début 2024, mais si toutes les entreprises avaient la même pondération dans l'indice, la hausse aurait été bien plus modeste, moins de 5%.

"Un excès d'investissement sans rentabilité suffisante pourrait affecter leur dynamique boursière", comme l'a illustré la chute de Meta en 2022, explique Xavier Laurent, gérant actions américaines chez Ofi Invest AM. "Il y a aussi le risque de régulation par les autorités de concurrence", mentionne-t-il.

Quels risques ?

D'autres périls guettent aussi les actifs financiers. Les actions ne sont pas à l'abri de chocs politiques, tel celui connu par le CAC 40 après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale française, tandis que les élections aux Etats-Unis se profilent, avec leur lot d'incertitudes.

L'inflation, qui a tant inquiété les marchés depuis deux ans, s'est montrée à de nombreuses reprises en 2024 supérieure aux attentes aux Etats-Unis, mais aussi au Royaume-Uni.

Le pétrole a aussi gagné plus de 10% depuis le début de l'année et pourrait continuer de monter selon l'évolution des conflits en Ukraine et à Gaza.

"Compte tenu des surprises de ces dernières années, il est difficile d'imaginer qu'il n'y aura pas au moins un choc économique" à moyen terme, avertit M. Reid.

afp/ck