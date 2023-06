Les revenus de Surf Air Mobility ont décroché près de 40 % en 2022, a révélé lundi le dossier réglementaire de la société d'aviation électrique et de transport aérien régional auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vue de la cotation de ses actions à New York.

La société a déclaré avoir généré 80,72 millions de dollars de revenus pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 57,68 millions de dollars un an plus tôt.

Elle a choisi de procéder à cette cotation en un temps utile pour les marchés publics américains, où l'activité est quasiment au point mort depuis l'année dernière, les investisseurs étant confrontés à une volatilité accrue dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

La société avait déposé confidentiellement une demande de cotation directe aux États-Unis après avoir mis fin à son accord de fusion de 1,42 milliard de dollars avec une entreprise à chèque en blanc.

La société a l'intention d'introduire ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "SRFM".