Surprise !

L'inflation taïwanaise ne figure pas au programme des données économiques asiatiques de jeudi. Les investisseurs s'inspireront de la chute de Wall street et du déluge de commentaires de la Fed mercredi, et attendront quelques indicateurs chinois clés dans les jours à venir.

L'économie chinoise relance ses moteurs après un blocage prolongé de COVID-19, et les économistes doivent ajuster leurs prévisions tout aussi rapidement.

L'indice des surprises économiques de Citi pour la Chine est maintenant à son plus haut niveau depuis mai de l'année dernière. Cela ne surprend personne, compte tenu de la baisse des attentes avant le virage à 180 degrés de Pékin sur sa politique de zéro COVID en décembre.

Mais tout de même, l'indice se situe actuellement à 64,8 et n'a été supérieur qu'à une poignée de périodes au cours des 15 dernières années.

Bien sûr, un indice de surprises élevé peut être lu de deux façons : les chiffres entrants dépassent-ils les prévisions parce qu'ils sont forts en soi, ou parce que les attentes des économistes étaient trop sombres au départ ?

L'hypothèse courante est que la réouverture de la Chine est inflationniste pour le monde. La hausse de la demande de l'un des plus grands consommateurs mondiaux de matières premières, de pétrole, d'énergie et de ressources fera grimper les prix.

Mais il y a un impact compensatoire de l'offre accrue de tous les biens et composants que la Chine produit, comme les semi-conducteurs et les produits manufacturés.

L'inflation et les anticipations d'inflation dans le monde entier sont peut-être en train de se modérer, mais les décideurs politiques continuent de parler fort. Mercredi, la banque centrale de l'Inde a relevé ses taux comme prévu, mais a surpris les marchés en laissant la porte ouverte à un nouveau resserrement, suivant l'exemple de l'Australie mardi.

Un grand nombre de responsables de la Fed ont signalé mercredi qu'il est beaucoup trop tôt pour crier victoire sur l'inflation, et les marchés estiment donc que les taux américains resteront plus élevés pendant plus longtemps.

De retour en Chine, les données de vendredi devraient montrer que l'inflation mensuelle et annuelle des prix à la consommation en janvier a augmenté à 0,7 % et 2,1 %, respectivement.

Parallèlement, les chiffres des prêts dans les prochains jours devraient montrer une augmentation significative de l'activité en janvier. L'objectif de Pékin étant de stimuler la croissance, de nouvelles mesures de relance sont probables cette année.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- L'inflation à Taiwan (janvier)

- Masse monétaire du Japon (janvier)

- Inflation en Allemagne (janvier, préliminaire)