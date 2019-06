Sursis pour la dernière clinique pratiquant l'IVG dans le Missouri

* L'établissement de Saint-Louis restera ouvert au moins jusqu'au 1er août

* Les "pro-life" veulent que la question remonte jusque devant la Cour suprême

NEW YORK, 28 juin (Reuters) - La dernière clinique pratiquant les interruptions volontaires de grossesse dans l'Etat du Missouri restera ouverte au moins jusqu'au 1er août sur décision judiciaire rendue vendredi.

Le sort de la clinique Reproductive Health Services de Saint-Louis donne lieu depuis des semaines à une intense bataille judiciaire entre les autorités de cet Etat du Midwest, qui refusent de renouveler sa licence d'exploitation, et l'organisation de planification familiale Planned Parenthood, qui gère l'établissement.

La commission d'arbitrage administratif de l'Etat a renvoyé vendredi au 1er août prochain l'examen sur le fond du dossier. Dans l'intervalle, la clinique continuera de fonctionner.

"La réalité terrifiante, c'est que le recours (à l'IVG) reste suspendu à un fil", a estimé le Dr Colleen McNicholas, médecin praticien à la clinique Reproductive Health Services.

Si la clinique de Saint-Louis ferme, le Missouri deviendra le premier Etat des Etats-Unis où il sera impossible de recourir à une IVG depuis que la Cour suprême a reconnu, en 1973, le droit des femmes à avorter.

Les autorités de l'Etat affirment que la clinique n'est pas en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. Planned Parenthood dénonce une décision relevant d'un objectif purement politique: interdire l'avortement sans même avoir à invalider la décision Roe v. Wade de 1973.

REVERS À LA COUR SUPRÊME POUR LES ANTI-IVG

L'avortement est l'une des questions qui divise le plus la société américaine, partagée entre partisans du droit à l'IVG qui défendent la liberté des femmes à disposer de leur corps (pro-choice) et adversaires qui le condamnent en invoquant des motifs moraux et religieux (pro-life).

Depuis le début de l'année, douze Etats à travers le pays ont adopté de nouvelles législations restreignant la possibilité de recourir à l'avortement. Au Missouri, le gouverneur républicain Mike Parson a promulgué le 24 mai dernier une loi interdisant l'IVG à partir de la huitième semaine de grossesse.

Les opposants au droit à l'avortement espèrent que les recours contre ces lois restrictives remonteront jusqu'à la Cour suprême dont les neuf juges, désormais majoritairement conservateurs, auraient ainsi l'occasion de revenir sur la décision de 1973.

Ils ont subi un revers vendredi, la Cour suprême ayant refusé de se saisir d'une procédure visant à rétablir dans l'Alabama, un Etat majoritairement républicaine, une loi de 2016 qui prévoyait d'interdire l'IVG passé un délai de quinze semaines de grossesse. La loi a été invalidée en première instance.

"Tout en étant heureux que ce dossier particulier s'achève, nous savons que nous ne sommes absolument pas au bout des initiatives qui visent à restreindre le recours à l'avortement", a commenté Andrew Beck, avocat de l'American Civil Liberties Union. (Gabriella Borter avec Lawrence Hurley à Washington Henri-Pierre André pour le service français)