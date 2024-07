La semaine dernière a été la plus sèche de la saison de croissance pour le maïs et le soja selon Crop Watch, bien que les attentes en matière de rendement aient été largement maintenues, la plupart des régions ayant bénéficié de températures confortables.

Toutefois, la chaleur devrait prévaloir cette semaine, en particulier dans les régions occidentales, bien que de nombreux endroits de la Corn Belt aient des chances d'être arrosés cette semaine. Ces précipitations pourraient être associées à des orages violents et potentiellement dommageables.

Les zones de Crop Watch de l'Ouest sont sèches depuis environ trois semaines, de sorte que toute humidité capturée au cours des prochains jours pourrait préserver le potentiel de rendement jusqu'au début du mois d'août, qui pourrait redevenir sec selon les prévisions à court terme des prévisionnistes américains.

Les producteurs de Crop Watch continuent d'être plus satisfaits des perspectives pour le soja que pour le maïs, et certains des haricots de la ceinture orientale pourraient atteindre des rendements records si les pluies se matérialisent au cours des deux prochaines semaines.

La majeure partie du maïs de Crop Watch a été pollinisée, mais les producteurs sont prudents quant aux prévisions de rendements élevés en raison des conditions météorologiques défavorables en début de saison et de l'incertitude quant au remplissage des grains, compte tenu des prévisions de chaleur pour le mois d'août.

Les producteurs de Crop Watch évaluent l'état des cultures et le potentiel de rendement sur une échelle de 1 à 5. L'évaluation de l'état des cultures est essentiellement visuelle, à l'instar des gouvernements américains, où 1 correspond à très mauvais, 3 à moyen et 5 à excellent.

Le potentiel de rendement est censé tenir compte des éléments visibles et non visibles. Sur cette échelle, 3 correspond à un rendement agricole moyen, 4 à un rendement nettement supérieur à la moyenne et 5 à l'une des meilleures récoltes jamais obtenues.

Le rendement moyen du maïs dans 11 champs est passé de 3,34 la semaine dernière à 3,27, principalement en raison d'une réduction dans l'ouest de l'Illinois, où les dégâts causés par la tempête d'il y a deux semaines sont encore en cours d'évaluation. Les conditions du maïs sont passées de 3,45 à 3,5, grâce à des augmentations dans le Dakota du Nord et le sud-est de l'Illinois.

Le rendement moyen du soja est passé de 3,61 la semaine précédente à 3,59, les baisses dans le Dakota du Nord et l'ouest de l'Illinois ayant compensé l'augmentation au Nebraska. Mais le soja semble toujours en bonne santé, car les améliorations dans l'Iowa ont permis aux conditions du soja de grimper à 3,89 contre 3,84 la semaine dernière, ce qui représente les meilleures conditions du soja depuis la mi-juin.

Aucune réduction de note n'a été effectuée au Kansas cette semaine, mais le producteur est certain qu'il y en aura la semaine prochaine après plusieurs jours supplémentaires de temps sec et brûlant. On s'attend à ce que les haricots souffrent davantage que le maïs.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de 2024 Crop Watch : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Edition par Mark Potter)