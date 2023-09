Les perspectives de rendement du soja dans les champs de Crop Watch ont chuté pour la troisième semaine consécutive, alors que la Corn Belt américaine connaît l'une des périodes de fin d'été les plus sèches jamais enregistrées, le potentiel de rendement du maïs chutant quant à lui pour la deuxième semaine consécutive.

Aucun des 22 champs de maïs et de soja de Crop Watch n'a reçu de pluie la semaine dernière, ce qui est une première depuis la mise en place du format de 22 champs en 2021. De nombreux producteurs de Crop Watch décrivent les conditions météorologiques de cette année comme les pires dont ils se souviennent.

Les producteurs de Crop Watch ont évalué le potentiel de rendement sur une échelle de 1 à 5, la note 3 correspondant au rendement moyen de l'exploitation, la note 4 à un rendement supérieur à la moyenne et la note 5 aux meilleures récoltes de tous les temps.

Le rendement moyen du soja sur 11 champs est tombé à 3,77, le plus bas de la saison, contre 3,93 la semaine précédente. C'est la même chose que la semaine dernière pour la plus forte baisse hebdomadaire de la saison jusqu'à présent, ce qui reflète l'impact des récentes conditions de sécheresse.

Il y a seulement trois semaines, le potentiel de rendement du soja se situait à 4,16, soit le niveau le plus élevé de la saison. Toutefois, le chiffre de 3,77 est encore légèrement supérieur aux résultats des semaines correspondantes des deux dernières années.

Le potentiel de rendement du soja au Kansas a chuté d'un point cette semaine pour atteindre 3, tandis que les haricots du Dakota du Sud, de l'est de l'Iowa et de l'Indiana ont été réduits d'un quart de point.

Le rendement moyen du maïs selon Crop Watch a également atteint son niveau le plus bas de la saison cette semaine, tombant à 3,7 contre 3,8 la semaine précédente. Ce nouveau résultat est légèrement inférieur à celui des semaines correspondantes des deux dernières années. Le maïs de l'est de l'Iowa a été réduit d'un demi-point, tandis que le maïs de l'ouest de l'Iowa et de l'Indiana a été réduit d'un quart de point chacun.

COMMENTAIRES ET PLANS DE RÉCOLTE

La sécheresse du Crop Watch a techniquement pris fin dans le Dakota du Nord au cours de la nuit, les champs ayant reçu 0,4 pouces de pluie. Cette semaine restera essentiellement sèche dans la Corn Belt, bien que la chaleur des derniers week-ends soit remplacée par des températures plus normales en milieu de semaine.

Le maïs du Kansas est en bonne voie pour être récolté cette semaine. Le maïs du Nebraska et de l'ouest de l'Illinois, les haricots de l'Indiana, du Dakota du Sud et de l'ouest de l'Iowa ainsi que les deux champs de l'est de l'Iowa pourraient être récoltés au cours des deux ou trois prochaines semaines.

Le producteur du Kansas a récolté environ 20 % de sa récolte totale de maïs avec des résultats supérieurs à la moyenne grâce à une pollinisation précoce dans ces champs. Il a également noté que les haricots irrigués dans le centre du Kansas semblent excellents, ce qui suggère que les fluctuations de température de l'été ont été optimales.

Toutefois, moins de 20 % des cultures de soja de l'État sont irriguées, selon les derniers chiffres disponibles du gouvernement.

Le maïs du Minnesota et du Kansas devrait avoir un faible poids spécifique. De nombreux producteurs estiment que les cultures ont été poussées trop rapidement vers la maturité, bien que les haricots de l'ouest de l'Iowa aient mieux résisté que le maïs aux récentes chaleurs.

Le producteur de l'Indiana pensait il y a deux semaines que ses cultures étaient prêtes pour l'humidité, mais c'était avant la période chaude et sèche. Le producteur de l'est de l'Iowa a déclaré que la chaleur, la sécheresse et le vent ont tué les plants de maïs trop rapidement, ce qui a entraîné une mauvaise qualité des tiges.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja visés par le Crop Watch 2023 : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Le maïs du Dakota du Nord se trouve dans le comté de Griggs et le soja dans le comté de Stutsman.

Vous pouvez suivre les photos des champs de Crop Watch sur mon fil Twitter en utilisant l'identifiant @kannbwx. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Rédaction de Karen Braun ; édition de David Goodman)