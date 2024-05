La plupart des producteurs américains de Crop Watch ont repris les semis de maïs et de soja la semaine dernière après un arrêt généralisé la semaine précédente, bien que cette activité ait été largement confinée au week-end en raison du temps humide du milieu de semaine.

Quatre des onze producteurs ont déclaré n'avoir travaillé qu'une seule journée dans les champs la semaine dernière, et au moins quatre autres ont travaillé entre deux et trois jours. Certains ont pu tirer le meilleur parti des deux jours disponibles, les deux producteurs de l'Iowa ayant fait état d'une activité rapide, voire frénétique, au cours du week-end.

Presque tous les producteurs de Crop Watch sont un peu inquiets face aux prévisions de pluies éparses cette semaine, car même si les quantités ne devraient pas être énormes, la plupart des endroits ont besoin d'un temps de séchage, à l'exception du Kansas, où plus d'humidité serait la bienvenue.

Quatre des 22 champs concernés (maïs dans l'est de l'Iowa, l'ouest de l'Iowa et l'ouest de l'Illinois ; soja dans l'est de l'Iowa) ont été ensemencés au cours de la semaine dernière. Deux seulement avaient été ensemencés la semaine précédente.

Le maïs du Dakota du Nord était en cours d'ensemencement lundi, la deuxième date de semis la plus précoce en sept ans pour ce champ après le 7 mai 2021, qui a précédé une sécheresse estivale généralisée dans l'État. Le producteur a fait état de nombreux travaux dans les champs de la région au cours des quatre derniers jours, en particulier pour les petites céréales et le maïs.

Crop Watch suit 11 champs de maïs et 11 champs de soja dans neuf États américains, dont deux dans l'Iowa et l'Illinois. C'est la septième année du projet et la quatrième avec la version à 11 producteurs.

Seize des 22 champs ont été ensemencés à la date de lundi, si l'on inclut le maïs du Dakota du Nord, derrière les 19 champs ensemencés à la même date en 2021 et 2023, mais devant les 14 champs ensemencés à la même date en 2022. Pour le maïs, seul le champ de l'Ohio attend d'être planté. Les cinq autres champs sont des champs de soja, et au moins deux d'entre eux pourraient être commencés d'ici la fin de la semaine.

Les prévisionnistes américains ont annoncé lundi que les pluies les plus importantes de la semaine pourraient s'étendre de l'est du Kansas jusqu'à l'Ohio, avec des totaux compris entre 1 et 2 pouces, bien que le Haut-Midwest et les Plaines du Nord devraient observer des quantités inférieures à 1 pouce pour la plupart d'entre eux. Le temps humide généralisé pourrait revenir dans la ceinture de maïs la semaine prochaine.

Le ministère américain de l'agriculture publiera lundi après-midi l'état d'avancement des semis au 12 mai. La moyenne quinquennale pour le maïs est de 54 %, la moyenne décennale est de 60 %, et le gain hebdomadaire moyen sur cinq ans est de 15 points de pourcentage. Le maïs était planté à 36 % le 5 mai, et les analystes estiment que le rythme du 12 mai est de 49 %.

En ce qui concerne le soja, le rythme quinquennal du 12 mai est de 34 %, le rythme décennal est de 32 % et le gain hebdomadaire moyen sur cinq ans est de 13 points de pourcentage. Les haricots étaient plantés à 25 % le 5 mai, et les analystes estiment que le rythme du 12 mai est de 39 %.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de 2024 Crop Watch : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.