Les conditions dans les champs de maïs de Crop Watch aux États-Unis sont inférieures à la moyenne depuis le début de la saison, et si la chaleur de la semaine dernière a permis à certains champs de l'ouest de la Corn Belt de s'améliorer, les champs de l'est devront faire face à des températures caniculaires cette semaine.

La santé des cultures reste parfaite dans l'Indiana et l'Ohio, mais a chuté cette semaine dans le sud-est de l'Illinois après une deuxième semaine sans pluie. Les conditions dans ces trois endroits pourraient se dégrader la semaine prochaine car la chaleur sera accompagnée de peu ou pas de pluie.

Les producteurs d'autres régions, comme l'Iowa et l'ouest de l'Illinois, sont moins préoccupés par la chaleur, car elle favorisera le développement des cultures si elle est accompagnée de pluie, ce qui est prévu pour la majeure partie de la ceinture occidentale.

Les précipitations à venir pourraient dépasser 10 cm dans certaines régions de l'Ouest, ce qui est défavorable aux efforts de plantation restants et, dans certains cas, aux efforts de réimplantation. C'est particulièrement le cas dans le Dakota du Nord où le développement du maïs est en retard, et les températures normales à fraîches attendues cette semaine ne seront pas d'un grand secours.

Les producteurs de Crop Watch attribuent des notes hebdomadaires à l'état des champs de maïs et de soja en utilisant une échelle de 1 à 5, similaire au système du ministère américain de l'agriculture où 1 correspond à très mauvais, 3 à moyen et 5 à excellent.

Toutefois, les notes de Crop Watch, contrairement à celles de l'USDA, sont davantage une évaluation visuelle et n'intègrent pas d'hypothèses de rendement. Les évaluations de rendement seront communiquées plus tard dans la saison.

La moyenne non pondérée de l'état du maïs sur 11 champs est passée de 3,66 la semaine précédente à 3,68, une forte amélioration dans le Minnesota et de plus petites hausses dans le Dakota du Sud et le Nebraska ayant compensé les baisses dans le Dakota du Nord et le sud-est de l'Illinois, ce dernier ayant subi une réduction de 0,75 point.

Avec l'introduction du Dakota du Nord à 3, l'état moyen du soja sur 11 champs tombe à 3,91 contre 4,1 la semaine précédente. L'état du Dakota du Sud a légèrement augmenté, mais les fèves du Nebraska et de l'ouest de l'Iowa ont subi des réductions mineures et le champ du sud-est de l'Illinois a également baissé de 0,75 point.

Le 9 juin, l'USDA estimait que 74 % du maïs américain était dans un état bon à excellent (GE), en baisse par rapport aux 75 % de la semaine précédente. Au cours des quatre dernières années, l'état du maïs a baissé d'au moins 2 points de pourcentage entre les semaines 23 et 24, cette dernière tombant cette année le 16 juin.

L'état du soja américain a également baissé entre les semaines 23 et 24 au cours des trois dernières années. Le 9 juin, le soja était à 72 % GE et les conditions de culture du maïs et du soja étaient supérieures aux moyennes récentes pour la semaine 23.

Les conditions les plus élevées des cinq dernières années pour la semaine 24 ont été enregistrées en 2020, avec un maïs à 71 % de semences génétiquement modifiées et un soja à 72 % de semences génétiquement modifiées.

Crop Watch suit 11 champs de maïs et 11 champs de soja dans neuf États américains, dont deux dans l'Iowa et l'Illinois, et c'est la septième année du projet.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de 2024 de Crop Watch : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Rédaction : Karen Braun ; Montage : David Gregorio)