Les producteurs américains de Crop Watch ont bien démarré les semis de maïs et de soja car les niveaux d'humidité se sont largement rétablis après la période de sécheresse de l'été dernier, ce qui a permis d'obtenir des conditions de sol précoces satisfaisantes.

Les progrès pourraient être interrompus plus tard cette semaine et au cours du week-end en raison des fortes pluies, qui pourraient dépasser 76 mm, concentrées sur le centre de la Corn Belt. Les producteurs ne craignent pas encore de retards importants.

Crop Watch suit 11 champs de maïs et 11 champs de soja dans neuf États américains, dont deux dans l'Iowa et l'Illinois. C'est la septième année consécutive que le projet est mis en œuvre, avec les mêmes producteurs et les mêmes lieux que l'année dernière. En 2021, le projet Crop Watch a été étendu à 11 producteurs, contre 8 auparavant.

Les rapports hebdomadaires, qui comprennent des évaluations des cultures, des mises à jour météorologiques et des photos, commenceront après la levée des champs concernés. Pour l'instant, les producteurs signalent que le rythme des semis est moyen ou légèrement en avance dans leurs régions, seuls le maïs du Kansas et le soja de l'ouest de l'Illinois étant considérés comme rapides.

Mardi, sept des 22 champs de Crop Watch avaient été ensemencés, dont quatre en soja. Ce chiffre est identique à celui de 2021 (sept champs et quatre sojas à la même date), mais supérieur à ceux de 2023 et 2022 (respectivement cinq et trois champs plantés).

Un huitième champ, le maïs du Minnesota, était en cours de plantation mardi en fin de journée. Les champs plantés comprennent du maïs au Kansas, dans l'Indiana et au Nebraska, et du soja dans l'ouest de l'Illinois, l'ouest de l'Iowa, l'Indiana et le sud-est de l'Illinois.

Jusqu'à cinq champs supplémentaires pourraient être terminés d'ici la fin du mois d'avril, si les conditions météorologiques le permettent, ce qui permettrait de maintenir le rythme efficace de 2021. Les semis de Crop Watch se terminent le plus tôt en 2021, les deux derniers champs étant ensemencés le 18 mai.

Lundi, le service statistique du ministère américain de l'agriculture a estimé que les semis de maïs aux États-Unis étaient terminés à 12 %, contre 6 % la semaine précédente et 10 % en moyenne sur cinq ans. Le soja était planté à 7 %, contre 3 % la semaine dernière et 4 % en moyenne.

CONDITIONS ET PLANS

Presque tous les producteurs de Crop Watch signalent des conditions d'humidité du sol adéquates ou idéales. Les sols sont très secs au Kansas, et la couche arable est bonne au Nebraska, bien que l'humidité du sous-sol soit presque vide. Les champs de l'ouest de l'Illinois sont également plus secs que la normale.

Il y a un an, à la même époque, la plupart des producteurs de Crop Watch faisaient également état de conditions d'humidité du sol excellentes pour les semis, mais celles-ci se sont détériorées au milieu de l'été, alors que le mois de juin était l'un des plus secs de tous les temps. Les abondantes précipitations du début du mois de juillet ont sauvé la récolte, permettant au rendement du maïs d'atteindre un record national en 2023.

Dans le Dakota du Nord, où les superficies consacrées au maïs, au soja et à d'autres cultures ont tendance à varier d'une année à l'autre, le producteur de Crop Watch a réduit certaines superficies prévues pour le blé de printemps au profit du soja. Dans sa région, certaines surfaces de cultures spécialisées sont également susceptibles d'être consacrées au soja.

Le producteur du Dakota du Sud a entendu des rumeurs selon lesquelles certaines surfaces de maïs pourraient être consacrées aux haricots, et le producteur de l'Ohio a indiqué que davantage de haricots seront plantés dans les régions où les liquidités sont limitées.

D'autre part, le producteur du Kansas affirme que si la sécheresse persiste, certaines superficies de soja seront probablement allouées au sorgho. La sécheresse récente a fait chuter les conditions du blé d'hiver dans sa région.

Le schéma météorologique El Nino apporte généralement plus de pluie au Kansas au printemps, mais le district agricole central de l'État, où se trouvent les champs de Crop Watch, a été plus sec que l'année dernière. Depuis le 1er mars, les précipitations dans le district représentent 21 % de la normale, contre 30 % pour la même période l'année dernière. Les températures ont également été beaucoup plus élevées.

Le dernier rapport d'activité de l'USDA reflète les récentes difficultés rencontrées par le blé, puisque les conditions nationales pour le blé d'hiver sont tombées à 50 % de bonnes ou excellentes dimanche, contre 55 % une semaine plus tôt. Les analystes s'attendaient à 54 %, avec un minimum de 52 %, mais la dernière note est encore bien supérieure aux 26 % de l'année précédente.

Les conditions du blé d'hiver au Kansas sont tombées à 36 % de bonnes à excellentes, contre 43 % une semaine plus tôt et 14 % un an plus tôt. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.