L'état des cultures de maïs et de soja s'est amélioré cette semaine après une période de temps favorable, mais la moitié des producteurs ont encore des inquiétudes, en particulier en ce qui concerne le maïs.

Les zones de Crop Watch dans les Dakotas et le Minnesota ont été trop humides et trop fraîches, tandis que la sécheresse a frappé l'Ohio et le sud-est de l'Illinois. Presque toute la Corn Belt a des chances de recevoir des précipitations cette semaine, bien que la persistance de températures fraîches dans le nord-ouest de la Corn Belt annule une partie des prévisions favorables.

Les producteurs de Crop Watch attribuent des notes hebdomadaires à l'état de leurs champs de maïs et de soja sur une échelle de 1 à 5. Les notes sont similaires au système du ministère américain de l'agriculture, où 1 correspond à très mauvais, 3 à moyen et 5 à excellent.

Toutefois, les notes de Crop Watch, contrairement à celles de l'USDA, sont davantage une évaluation visuelle et n'intègrent pas d'hypothèses de rendement. Les évaluations de rendement sont attendues d'ici une semaine ou deux.

La moyenne non pondérée de l'état du maïs sur 11 champs est passée de 3,45 une semaine plus tôt à 3,5 après qu'une forte amélioration dans l'ouest de l'Iowa et des gains plus modestes dans le Dakota du Nord et l'Indiana aient compensé les baisses dans l'Ohio et le sud-est de l'Illinois.

L'état des cultures de soja est passé de 3,75 la semaine précédente à 3,8, de légers gains dans l'ouest de l'Iowa, le sud-est de l'Illinois et l'Indiana ayant compensé une légère baisse dans le Dakota du Sud.

Aucune pluie n'est tombée la semaine dernière dans le sud-est de l'Illinois, ce qui porte le total des précipitations de juin à moins d'un demi-pouce, et l'Ohio a reçu un demi-pouce de pluie la semaine dernière en quatre événements. Les feuilles de maïs s'enroulent dans les deux endroits, mais les deux producteurs signalent que le soja continue de prospérer malgré la sécheresse.

Les régions du Dakota du Sud et du Minnesota ont reçu entre 2 et 3 pouces de pluie la semaine dernière, après avoir reçu plus de 6 pouces la semaine précédente. Les deux producteurs signalent un jaunissement du maïs dû à la saturation et au manque d'oxygène, et les applications d'herbicides sont très en retard. La chaleur est grandement nécessaire.

Il n'est tombé qu'un demi-pouce de pluie dans le Dakota du Nord la semaine dernière, mais les températures ont été beaucoup trop fraîches pour favoriser une croissance optimale du maïs et du soja. Cependant, le temps plus frais a été bénéfique pour les petites céréales, car le blé de printemps dans la région a commencé le processus d'épiaison.

La récolte de blé d'hiver au Kansas s'est terminée avec des rendements moyens mais supérieurs aux prévisions, et les cultures en rangs ont été maintenues stables dans la chaleur grâce à de modestes averses. Les températures ont été favorables au Nebraska, même si les récentes inondations ont suscité des inquiétudes quant à l'éventualité de pluies plus abondantes.

Les producteurs de Crop Watch les plus heureux se trouvent dans l'Iowa et l'Indiana, où les conditions météorologiques n'ont pas été spectaculaires. Il en va de même pour l'ouest de l'Illinois, bien que les problèmes de levée précoce persistent pour le maïs.

Crop Watch suit 11 champs de maïs et 11 champs de soja dans neuf États américains, dont deux dans l'Iowa et l'Illinois, et c'est la septième année du projet.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de Crop Watch 2024 : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Reportage de Karen Braun à Naperville, Illinois Rédaction de Matthew Lewis)