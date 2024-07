Les conditions de pollinisation dans les champs de maïs américains de Crop Watch ont été ou seront majoritairement favorables, bien que les producteurs ne soient pas enthousiasmés par la récente tendance à la sécheresse prévue pour durer au moins une semaine de plus.

Le passage au sec intervient après un printemps et un début d'été humides, qui ont entravé la levée du maïs et poussé certains producteurs à continuer de s'interroger sur les pénalités potentielles en termes de rendement.

Les sites de Crop Watch dans l'Ohio et dans l'ouest de la Corn Belt sont relativement secs depuis deux semaines, mais les températures plus fraîches que la normale qui se sont généralisées ont permis de préserver un peu d'humidité.

Les températures normales à fraîches devraient se poursuivre cette semaine dans la majeure partie de la Corn Belt, bien que des conditions plus chaudes soient prévues dans les Dakotas, ce qui est nécessaire. Des précipitations plus faibles sont prévues sur l'ensemble du territoire cette semaine.

Les producteurs de Crop Watch évaluent l'état des cultures et le potentiel de rendement sur une échelle de 1 à 5. L'évaluation de l'état des cultures est essentiellement visuelle, à l'instar des gouvernements américains, où 1 correspond à très mauvais, 3 à moyen et 5 à excellent.

Le potentiel de rendement est censé tenir compte des éléments visibles et non visibles. Sur cette échelle, 3 correspond à un rendement agricole moyen, 4 à un rendement nettement supérieur à la moyenne et 5 à une des meilleures récoltes jamais obtenues.

Les notes moyennes ont peu changé cette semaine, mais il y a eu quelques mouvements à l'intérieur de celles-ci. Le rendement moyen non pondéré du maïs dans les 11 champs a chuté à 3,34 contre 3,36 la semaine précédente. L'état du maïs a baissé à 3,45 contre 3,48 la semaine dernière.

Les conditions moyennes pour le soja sont restées stables cette semaine à 3,84 et le rendement a augmenté à 3,61 contre 3,57 la semaine précédente.

Les améliorations de l'état et du rendement des deux cultures ont été les plus importantes au Nebraska, dans le sud-est de l'Illinois et dans les deux régions de l'Iowa. Les notes ont été abaissées dans l'ensemble au Kansas après une deuxième semaine de sécheresse, et l'état des haricots a été réduit dans l'Indiana, les fortes pluies liées à l'ouragan de la semaine précédente ayant provoqué des mares dans les champs.

Les résultats pour le maïs ont baissé dans l'ouest de l'Illinois, qui a subi de fortes tempêtes il y a une semaine. Les dégâts étaient initialement considérés comme minimes, mais le producteur estime maintenant qu'au moins 15 % des plants de maïs des champs pourraient être cassés sous l'épi. Cette évaluation est en cours.

Le site de l'est de l'Iowa, qui avait été frappé par un derecho similaire en 2020, a échappé à une répétition des tempêtes de la semaine dernière et a observé des conditions de pollinisation presque parfaites. Cependant, les résultats des rendements restent quelque peu conservateurs en raison de l'augmentation des moyennes des exploitations au cours des dernières années.

Vous trouverez ci-dessous les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de 2024 Crop Watch : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.