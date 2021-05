Suva: la réinsertion a fait économiser plus de 20 millions en 2020

Lucerne (awp/ats) - La Suva a investi l'an dernier 1,6 million de francs suisses dans son programme de réinsertion des personnes accidentées dans le monde du travail. La caisse nationale d'assurance accident en a retiré une économie dépassant 20 millions de francs suisses sur les indemnités journalières et les rentes futures. Celle-ci bénéficie aux assurés sous la forme de primes plus basses.

Le programme de réinsertion a permis à 67 personnes accidentées de réintégrer une activité professionnelle, dont 35 dans le secteur de la construction et 32 dans l'industrie et l'artisanat, indique la Suva mardi. Parmi elles, 88% ont pu rester chez leur employeur alors que 12% en ont trouvé un nouveau.

La moyenne d'âge des personnes réinsérées par la Suva est de 52 ans. La plus jeune avait 29 ans et la plus âgée 63 ans. La plupart de ces accidentés s'étaient blessés aux genoux et aux épaules ou avaient subi un traumatisme craniocérébral.

Ces personnes bénéficient ainsi d'une perspective professionnelle plutôt que d'une rente à vie. L'effort de la Suva se concentre sur celles qui se retrouvent dans l'incapacité de poursuivre l'activité qu'elles occupaient auparavant.

Institué en 2016, le programme de la Suva a déjà permis de réinsérer 267 personnes accidentées, tout en réalisant des économies de 89 millions de francs suisses sur les prestations de rente. Seules les personnes n'ayant pas droit à une mesure professionnelle de l'assurance-invalidité (AI) peuvent en bénéficier, leur reclassement par l'AI étant impossible, faute de formation.

Si les conditions sont remplies, la Suva peut prendre en charge le coût de la réinsertion jusqu'à concurrence de 20'000 francs suisses. En outre, une récompense de même montant peut être accordée à l'entreprise une fois la réinsertion menée à bien.

ats/al