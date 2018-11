Swatch et Richemont bondissent, accalmie sur le front commercial

Zurich (awp) - Les titres Swatch et Richemont affichaient les plus fortes progressions vendredi parmi les valeurs vedettes de la Bourse suisse. Une accalmie sur le front des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine semblait porter en particulier les deux valeurs du luxe, très sensibles à la conjoncture.

A 10h05, l'action au porteur Swatch s'étoffait de 4,6% à 356,30 francs suisses et la nominative Richemont de 4,3% à 77,28 francs suisses dans un indice SMI en hausse de 0,29%. Les deux titres ont cependant nettement perdu du terrain (plus de 20% de repli chacun) ces derniers mois, en raison notamment des tensions commerciales et des craintes d'un ralentissement de la conjoncture chinoise, un marché important pour le luxe.

Le président américain Donald Trump a dit jeudi avoir eu une "très bonne conversation" au téléphone avec son homologue chinois sur le sujet épineux du commerce, ainsi que sur la Corée du Nord avec qui Washington a engagé des discussions historiques.

"Je viens d'avoir une très bonne conversation téléphonique avec le président de la Chine Xi Jinping. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, en mettant l'accent sur le commerce. Ces discussions avancent bien avec des rencontres en train d'être programmées pendant le G20 en Argentine", a-t-il tweeté.

De son côté, le président chinois Xi Jinping s'est dit "très heureux" d'avoir de nouveau parlé avec Donald Trump et a affirmé qu'il attachait "une grande importance aux bonnes relations avec le président" américain, selon l'agence officielle chinoise Xinhua. Xi Jinping a également déclaré qu'il souhaitait rencontrer le locataire de la Maison Blanche au sommet du G20.

Les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre commerciale sans merci à coups de taxes douanières depuis des mois, suscitant des inquiétudes pour l'économie mondiale.

lk/al