Swatch et Richemont dans le vert après les exportations

Zurich (awp) - Les titres des groupes horlogers Swatch et Richemont avaient les faveurs des investisseurs mardi à la Bourse suisse. Les deux entreprises profitent notamment des chiffres des exportations de juillet qui sont meilleurs qu'attendu.

A 10h10, Swatch gagnait 0,4% à 266,20 francs suisses et Richemont 0,7% à 75,70 francs suisses dans un marché SMI en hausse de 0,16%.

Les deux actions reprennent ainsi un peu de couleur après les fortes pertes observées depuis fin juillet. Les groupes genevois et biennois pâtissent depuis plusieurs mois des craintes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que des manifestations se tenant à Hong Kong, le marché d'exportation le plus important pour les garde-temps helvétiques.

Dans la colonie britannique, les ventes des marques horlogères avaient chuté de 27% en juin tandis qu'en juillet le repli a été freiné à 1,3%.

L'analyste Patrik Schwendimann de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) fait remarquer que les ventes à l'étranger de l'industrie horlogère ont dépassé de 11% ses attentes en juin. Au total ces dernières ont augmenté de 4,3% à 1,9 milliard de francs suisses.

Le spécialiste anticipe cependant une aggravation du repli des exportations vers Hong Kong en novembre. La valorisation du franc devrait aussi peser, estime la ZKB.

mk/rw/lk/jh