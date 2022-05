Swico désigne Adrian Müller à sa présidence

Zurich (awp) - La faîtière de la branche TIC et Internet Swico a élu Adrian Müller à sa présidence lors de son assemblée générale de jeudi. Il succède à Andreas Knöpfli, qui a dirigé l'organisation durant 14 ans.

L'élection de M. Müller s'est faite à l'unanimité, a précisé Swico. Le nouveau président est dans la branche de l'informatique depuis plus de 20 ans et il était vice-président de l'organisation depuis deux ans. Il siège aussi au comité directeur depuis 2013 et est également patron de HP Suisse.

Deux autres membres ont quitté le comité directeur de Swico: Markus Gröninger et Stefan Metzger. Ils n'ont pas été remplacés. Les autres membres en place ont été reconduits par acclamations.

