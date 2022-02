Swiss Automotive Group a nommé son responsable technologique

Cham (awp) - Swiss Automotive Group (SAG) a nommé au poste de responsable technologique (Chief Digital Officer) Alexander Bugge, lequel rejoint à ce titre la direction générale du fournisseur de pièces détachées pour voitures. A la faveur de la nomination du fondateur de la plateforme allemande de vente de véhicules en ligne MeinAuto.de, la société zougoise veut étoffer son activité sur internet.

Ce canal de vente assure déjà des revenus de plus de 700 millions de francs suisses et représente un activité essentielle de SAG, a relevé le nouveau responsable, cité dans le communiqué diffusé mardi. SAG emploie plus de 4000 salariés et compte pas moins de 200 succursales en Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse et République tchèque.

Swiss Automotive Group, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 1,1 milliard de francs suisses, distribue des pièces de services et de réparations, des lubrifiants, des produits chimiques, des accessoires automobiles, des équipements d'atelier et des produits de consommation courantes. Sa clientèle est essentiellement composée de garages, ateliers indépendants, carrosseries, électriciens automobiles ainsi que de constructeurs de véhicules spéciaux, revendeurs ou distributeurs.

