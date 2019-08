Swiss CEO: la liaison Zurich-Lugano à l'examen

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Swiss, Thomas Klühr, soumet la ligne entre Zurich et Lugano à l'examen. Si une alternative ferroviaire rapide devait se présenter, Swiss examinera la question "en temps voulu", a-t-il déclaré dans une interview à la SonntagsZeitung.

Avec l'ouverture du tunnel du Ceneri, la liaison ferroviaire entre Zurich et Lugano deviendra nettement plus courte. "Le train entre Bâle et Zurich fonctionne très bien. On pourrait imaginer une solution semblable avec le Tessin", a précisé M. Klühr.

A propos des nouvelles destinations vers Osaka et Washington D. C. à partir de Zurich, le CEO a déclaré qu'elles complètent idéalement le réseau de la compagnie. Il a relevé que l'ouverture d'une nouvelle ligne et un long processus car l'exploitation d'une ligne long courrier est comparable à une PME. "Cela coûte 400 millions de dollars et emploie 300 collaborateurs".

Au Tessin, les déclarations du CEO à propos de la ligne Zurich-Lugano ont choqué. Depuis que Darwin a fait faillite, les quatre vols quotidiens entre Zurich et Lugano sont les derniers vols de ligne. Les supprimer ne mettrait pas seulement en danger les vols de ligne en général, mais l'ensemble des activités de l'aéroport de Lugano, a déclaré le chef du département de l'économie du Tessin Christian Vitta.

Représentant de l'aéroport de Lugano, Emilio Bianchi a estimé qu'un abandon des vols entre Zurich et Lugano aurait aussi des conséquences négatives pour Swiss. La plupart des passagers au Tessin choisiraient alors des vols à partir de Milan Malpensa et y voyageraient avec d'autres compagnies que Swiss.

