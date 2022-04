Swiss Clean Battery veut construire une usine en Suisse

Zurich (awp) - La start-up Swiss Clean Battery (SCB) prévoit de construire en Suisse une usine pour l'assemblage de batteries dites solides. L'entreprise basée à Frauenfeld prévoit par ailleurs à l'automne une cotation sur la place zurichoise.

Swiss Clean Battery, fondée en février, veut commercialiser à partir de 2024 sur les marchés suisse et international des batteries solides, un type d'accumulateur électrique où l'électrolyte est solide, sous forme d'une plaque de verre ou de gel, a annoncé la société. Les journaux Blick et Finanz und Wirtschaft avaient précédemment révélé cette information.

Dans une première étape, le directeur Roland Jung et son équipe veulent produire un volume équivalant à 1,2 gigawattheures (GWh) et dégager un chiffre d'affaires annuel de 318 millions de francs suisses. Pour ce faire, SCB va investir 246 millions dans son nouveau site et recruter 180 personnes.

A plein régime, l'entreprise vise une surface de production de 100'000 m2 et des volumes de 7,6 GWh ou 48 millions de batteries, ainsi que des investissements supplémentaires de 775 millions de francs suisses. Les recettes doivent quant à elles monter à 2 milliards et le nombre de salariés à plus de 1000.

Pour financer ce projet, les fondateurs veulent faire appel à des capitaux externes et à une entrée à la Bourse suisse. Une première ronde de financement de 246 millions de francs suisses est prévue, avant une cotation en octobre.

