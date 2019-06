Swiss E-Prix de Berne : la Formule E en direct sur MySports One

Le samedi 22 juin 2019 sera placé sous le signe du sport automobile en Suisse. Cette année, la onzième course du championnat de Formule E aura lieu à Berne. MySports diffusera en direct sur MySports One tous les temps forts de cet événement, des qualifications jusqu'à la course du samedi soir. Les reportages comprendront des informations, du divertissement, des entretiens avec des experts et de nombreuses interviews, sur le circuit et autour. La Formule E en Suisse : une exclusivité MySports.

Pour la course de Formule E se tenant à Berne cette année, MySports propose à nouveau des reportages en direct très complets. David Pietronigro, rédacteur en chef adjoint de MySports, et Jérôme Beuchat garderont un œil sur la course depuis le studio, pendant que Jean-Philippe Pressl Wenger sera sur place en reporter sur la ligne de départ.

Qualifications et course en direct

Grâce à cette organisation, MySports One garantit ainsi un divertissement sans précédent pour tous les fans de Formule E. La retransmission en direct débutera à 13h30 avec la couverture des qualifications. Le direct du studio avec toutes les informations de dernière minute débutera à 17h40. Et des 18h00 les caméras seront tournées vers le circuit en ville de Berne pour le direct de la course.

Au cœur de la course

Jean-Philippe Pressl Wenger sera sur place pour permettre aux téléspectateurs de jeter un coup d'œil sur les coulisses. Alexandre Burkhalter, rédacteur en chef de MySports Romandie, attend cet événement avec impatience : « Avec notre reporter sur place, vous aurez toutes les informations à chaud et vivrez véritablement de l'intérieur ce grand événement sportif pour la Suisse. »

Le Swiss E-Prix en exclusivité sur MySports en 2021

La décision des organisateurs d'accorder à MySports les droits de diffusion de toutes les courses de Formule E jusqu'à la fin de la saison 2020/2021 prouve que l'approche de divertissement utilisée est la bonne. MySports sera la seule chaîne suisse à retransmettre en direct la course qui aura lieu dans le pays en 2021.

