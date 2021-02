Swiss Finance & Property autorisée en tant que maison de titres par la Finma

Zurich (awp) - Swiss Finance & Property (SFP) a obtenu de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) l'autorisation d'exercer en tant que maison de titres. La société zurichoise pourra ainsi négocier des valeurs mobilières et par exemple soutenir des fonds et des sociétés du secteur de l'immobilier dans des augmentations de capital et des émissions en tant que chef ou co-chef de file.

Forte de cette autorisation, l'entreprise, filiale de Swiss Finance & Property Group, franchit un pas supplémentaire dans la professionnalisation, tout en améliorant sa compétitivité, écrit vendredi SFP. Le feu vert de la Finma entraîne des changements au niveau organisationnel, la gestion et l'administration des investissements immobiliers directs et indirects devant être clairement séparées.

La gestion d'actifs sera désormais proposée par Swiss Finance & Property, Adrian Murer, le directeur général de Swiss Finance & Property Group, et Nicolas Di Maggio en assurant la codirection. M. Di Maggio rejoindra également M. Murer et Patrick Dobler, directeur financier et directeur des risques, au sein du conseil d'administration de Swiss Finance & Property Group.

