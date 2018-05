Swiss Life AM est optimiste pour les marchés émergents malgré la hausse des taux américains

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le risque que les pays émergents soient emportés par les soubresauts du marché obligataire américain - le taux à 10 ans flirte avec les 3% ces jours-ci - est faible, tranche Claudia Bernasconi, Economiste spécialiste des marchés émergents chez Swiss Life Asset Managers. Pourtant, ces tensions ravivent le spectre du "taper tantrum" de 2013 qui avait entrainé des retraits massifs de capitaux des actifs émergents. Pour l'experte de Swiss Life AM, le scénario de 2018 est différent pour trois raisons.D'abord, à la différence de 2013, les économies émergentes se caractérisent par une plus grande robustesse. Certes, le resserrement de la politique monétaire américaine, et la remontée des taux d'intérêt qui en résulte, ont durci les conditions de financement des économies émergentes. Mais ces pays ont amélioré leurs fondamentaux."Preuve d'une meilleure santé, la situation des " cinq fragiles " de 2013 – dénomination d'alors pour désigner la vulnérabilité de l'Inde, de l'Indonésie, de la Turquie, de l'Afrique du Sud et du Brésil – a évolué et seules la Turquie et, dans une certaine mesure, l'Afrique du Sud appartiennent encore à ce groupe aujourd'hui. Outre un important déficit courant, la Turquie affiche un taux d'inflation à deux chiffres, tandis que l'Afrique du Sud, malgré des améliorations indéniables sur certains fronts, reste exposée à une hausse des coûts de financement. En ce qui concerne les économies indienne, indonésienne et brésilienne, elles reposent désormais sur des fondamentaux plus stables", détaille Claudia Bernasconi (Swiss Life AM).Ensuite, l'inflation moyenne des vingt principaux pays émergents n'atteint plus aujourd'hui que 3% environ, quand elle s'élevait encore à 4,5% début 2013. De plus, neuf de ces vingt pays affichaient un déficit courant supérieur ou égal à 3% du PIB. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas que de la Turquie et de la Colombie. "Les finances publiques restent néanmoins le point faible des marchés émergents. La situation demeure préoccupante au Brésil, en Afrique du Sud, en Inde et en Colombie, qui a subi de plein fouet la baisse des cours pétroliers en 2014 et en porte encore les stigmates", précise l'économiste de Swiss Life AM.Enfin, s'ils se sont tendus ces derniers mois, les taux d'intérêt américains à dix ans ne devraient pas dépasser de beaucoup les 3% en 2018, selon un mouvement graduel, estime Claudia Bernasconi. "Et la faiblesse actuelle du dollar américain constitue un atout supplémentaire pour les pays émergents endettés en dollars", conclut-elle.