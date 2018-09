Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Agréé en juillet dernier, le fonds Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth complète la gamme de Swiss Life Asset Managers, composée jusqu'ici des fonds Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities I, II et Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities FoF. Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth a fait l'objet d'un premier closing, avec des engagements à hauteur de 365 millions d'euros, dont 190 apportés par le groupe Swiss Life et 175 par des clients tiers dans l'univers institutionnel.La stratégie d'investissement de ce nouveau fonds repose sur une approche dite " value add ", ciblant des investissements en infrastructure capables de générer un taux de rendement interne net supérieur à 10%. Le fonds pourra comporter une exposition de 30% maximum à des projets " greenfield ", relatifs à la construction d'infrastructures ex nihilo.