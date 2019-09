Swiss Life AM maintient sa vision haussière sur le franc suisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le sentiment plus favorable au risque sur les marchés financiers a levé les pressions haussières sur le franc suisse en septembre, constate Swiss Life AM, dans ses perspectives de conjoncture d’octobre 2019. Toutefois, la myriade de risques politiques et les craintes persistantes de récession incitent la société de gestion à maintenir une vision haussière du franc suisse par rapport à l’euro.