Swiss Life AM : pourquoi s'intéresser aux instruments de type TCN ?

Sur les marchés interbancaires, les taux de référence (€STR et Euribor) ont atteint la barre des 4%, se négociant à des niveaux supérieurs aux taux d'emprunt d'Etat des grands pays européens (France, Allemagne) qui subissent en outre une très grande volatilité. "Ainsi, nous estimons que ce risque de taux sur la partie longue de la courbe n'est pas rémunéré correctement", explique Maxime Mura, gérant taux et crédit investment grade chez Swiss Life Asset Managers France.



Les primes offertes par les émetteurs par rapport au taux sans risque ont fortement progressé dans le contexte de hausse des taux et de la fin de "l'argent magique". Les opportunités sur le marché obligataire de court terme ont été d'autant plus nombreuses que les volumes d'émissions sur le marché primaire ont été significatifs sur les maturités de court terme. Certains émetteurs ont en effet opté pour des échéances courtes afin de ne pas être pénalisés en cas de retournement des taux.



L'analyste explique ensuite que "les investisseurs souhaitant se positionner sur des titres de court terme peuvent aussi prêter attention aux instruments de type TCN (titres de créances négociables). Ce sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur et qui offrent des caractéristiques similaires aux obligations".



Les principaux atouts de ce marché reposent sur la transparence et la fiabilité, le respect des conditions d'émission des émetteurs étant garanti par la Banque de France (BdF). Seules les sociétés bénéficiant d'une notation élevée peuvent accéder aux marchés des TCN. La transparence des TCN est également garantie par la Banque de France.



"Si ces titres sont appréciés des investisseurs pour leur flexibilité dans le choix des échéances, ils offrent également un rendement attractif, égal ou supérieur à celui des autres produits monétaires. Le marché français des TCN atteint 340 milliards d'euros (selon la BdF), dont 200 milliards d'euros avec des maturités inférieures à six mois. Un instrument incontournable pour les gestionnaires de trésorerie et les investisseurs obligataires à court terme", souligne Maxime Mura.