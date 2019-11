Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture de l'exercice 2018/2019

EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel/Distributions

27 novembre 2019 Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture de l'exercice 2018/2019 Swiss Life REF (CH) Swiss Properties (n de valeur 29378486) enregistre un résultat positif pour son premier exercice après son introduction réussie en bourse en juin 2019. Pour. Le versement actuel de 2,60 francs suisses par part est confirmé. Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties investit dans des immeubles résidentiels situés dans des villes suisses et leurs agglomérations ainsi que dans des immeubles commerciaux aux emplacements centraux. A la clôture annuelle fin septembre 2019, le fonds comportait 88 biens immobiliers évalués à environ 1 262 millions de francs suisses, soit une hausse de 87% par rapport à l'année dernière. Cette forte croissance s'explique en grande partie par l'acquisition, fin 2018, d'un portefeuille immobilier haut de gamme comprenant 38 immeubles à un prix d'achat d'environ 500 millions de francs et par l'acquisition de trois autres immeubles au cours de l'exercice passé. La valeur de marché des immeubles en portefeuille sur l'ensemble de cette période a augmenté de 2,50% (investissements compris). Ces évolutions positives de la valeur s'expliquent par la demande durablement importante en immeubles de rendement haut de gamme et bien situés. Grâce à une gestion des actifs efficace, un taux d'occupation élevé d'environ 96,9% a été atteint l'année passée. Les revenus locatifs théoriques de l'exercice se sont élevés à 47,4 millions de francs. La distribution totale aux investisseurs est de 23,4 millions de francs, soit 2,60 francs par part. La distribution par part est restée constante depuis le lancement du fonds. Le rendement sur distribution basé sur le cours boursier (état au 30.09.2019) a atteint 2,04%. A fin septembre 2019, la valeur nette d'inventaire par part et le rendement de placement atteignaient 108,86 francs et 3,42%. Le fonds affiche une performance de 11,8% pour l'exercice passé.[1] Indicateurs du fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: No de valeur Fonds Distribution (nette) en CHF Valeur d'inventaire nette au 30.09.19 (avant distribution) en CHF Cours de la bourse au 30.09.2019 29378486 Swiss Life REF (CH) Swiss Properties 2,60 108,86 127,50

Le rapport annuel audité au 30 septembre 2019 est disponible ici.



[1] Le fonds est coté à la bourse SIX Swiss Exchange depuis le 11 juin 2019. Le calcul de ces chiffres clés repose sur le cours hors bourse préalable à la cotation.





A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers. Au 30 juin 2019, Swiss Life Asset Managers gérait 249,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 79,5 milliards de francs de placements pour des clients tiers.

Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 249,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 67,2 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 28,8 milliards de francs. Au 30 juin 2019, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 96,0 milliards de francs de biens immobiliers. Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2300 collaborateurs en Europe. 1 PropertyEU, Top 100 Investors, décembre 2018 Clause de non-responsabilité

Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations qu'il renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour la vente ou l'achat d'instruments de placement, et son but est uniquement d'informer. Sauf mention contraire, l'ensemble des données et graphiques proviennent de Swiss Life Asset Management SA.

La totalité des données concernant le fonds figure dans les documents servant de base juridique aux investissements. Ceux-ci sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.

La performance historique ne présume en rien de la performance en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés au moment de l'émission et du rachat des parts.

