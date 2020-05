Swiss Life Asset Managers France acquiert un immeuble de bureaux à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Swiss Life Asset Managers France a conclu auprès de 6ème Sens Immobilier l’acquisition d’un immeuble à usage principal de bureaux, situé au 18, rue Godot de Mauroy à Paris (9ème arrondissement) proche de la Place de la Madeleine. Cette acquisition a été réalisée pour le compte de l’OPCI SwissLife Dynapierre et de Swiss Life France. Cet ensemble immobilier d’environ 4 900 m² a été construit à la fin du XIXème siècle. Il fera l’objet d’une restructuration haut-de-gamme pilotée par les équipes de Swiss Life Asset Managers France.Le gérant souligne que cet immeuble compte de nombreux atouts parmi lesquels sa localisation très recherchée au cœur du Quartier Central des Affaires (QCA) de Paris, et sa très bonne desserte par les transports en commun. Il ajoute que sa superficie de bureaux significative permettra d'accueillir 500 personnes offrant un ratio capacitaire de qualité (proche de 1/10 m²). Le projet prévoit également une terrasse extérieure végétalisée dans le cadre de la restructuration de l'immeuble, qui vise à mettre en cohérence le site avec les besoins et usages contemporains." Cette nouvelle acquisition est en ligne étroite avec notre programme d'investissement ciblant des biens de qualité et à fort potentiel. La crise sanitaire ne remet pas en cause nos projets, ni même nos convictions en matière de gestion d'actifs immobiliers en particulier sur les dimensions ESG de nos projets " a déclaré Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France.