Swiss Life Asset Managers France : acquisition du portefeuille Margaux en Espagne

Swiss Life Asset Managers France a récemment concrétisé l’acquisition d’un portefeuille de 4 hôtels espagnols, baptisé « Margaux », pour le compte de l’OPCI SwissLife Dynapierre. Il s'agit d'une opération importante sur le marché espagnol de l'hôtellerie, à la fois en raison du volume que représente l'opération et de la localisation importante de tous les actifs, situés dans deux des principales destinations de vacances en Espagne : les Baléares et la Costa Brava.Le portefeuille est composé de deux hôtels situés sur l'île de Majorque : " Icon Valparaiso ", d'une surface totale de 2 050 mètres carrés, situé en front de mer dans l'un des sites les plus privilégiés de Majorque et " Vistamar " un hôtel de luxe d'une surface totale de 10 050 mères carrés, situé sur la baie de Portocolom à proximité du golf Vall d'Or.Il comprend également une résidence hôtelière située sur l'île de Minorque à 10 kilomètres de l'aéroport. Cette résidence au sud-est de l'île, d'une surface totale de 7 346 mètres carrés se situe au sommet d'une falaise avec vue sur la mer, dans la crique de Binibeca.Enfin le Gran Hotel Monterrey, d'une surface totale de 7 304 mètres carrés, est une oasis de vacances confortable et paisible située à quelques pas du centre de Lloret de Mar sur la Costa Brava. Cet hôtel 5 étoiles comprend un spa, un casino et 4 terrains de golf à proximité.Tous les actifs sont situés en front de mer et ont récemment été rénovés. Ils offrent des baux d'une durée moyenne de 11 ans, avec des opérateurs de premier plan tels que Pierre & Vacances (qui gère trois des actifs) et Hotelatelier (qui gère l'hôtel Valparaíso sous sa bannière Icon).