Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Swiss Life Asset Managers France a récemment concrétisé l’acquisition d’un ensemble immobilier de bureaux baptisé InDéfense pour le compte de Swiss Life France et de l’OPCI SwissLife Dynapierre. Ce projet, dont la livraison est prévue en janvier 2022, est situé dans le quartier des Groues, à Nanterre. Swiss Life Asset Managers France explique qu’il s’agit d’une « zone très dynamique dans le prolongement naturel de La Défense, qui concentre déjà le siège de plusieurs grands utilisateurs ».Ce secteur bénéficiera d'une excellente desserte avec les lignes A et E du RER et, dans le cadre du Grand Paris, les futures lignes 15 et 18.Développé par Vinci Immobilier, l'immeuble développera 10 250 mètres carrés sur 7 niveaux.InDéfense vise à obtenir des certifications à la fois environnementales (HQE Exceptionnel, BREEAM Excellent), axées sur le bien être des salariés (Well Silver), et sur la basse consommation énergétique (le label Effinergie+).