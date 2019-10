Swiss Life Asset Managers France annonce les nominations au sein de son directoire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le 1er avril dernier, Swiss Life Asset Management (France) et Swiss Life REIM (France) ont fusionné pour donner naissance à Swiss Life Asset Managers France, l'entité de gestion d'actifs de Swiss Asset Managers en France. A cette occasion, un directoire a été mis en place à la tête de la nouvelle structure.Celui-ci se compose de Frédéric Bôl, président du directoire, Per Erikson directeur des activités sur titres pour compte des entités du groupe en France, Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour compte de tiers en France, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières en France et Bruno Gerardin, directeur Administratif et Financier en France.