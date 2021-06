Swiss Life Asset Managers France attend un exercice d’équilibriste de Christine Lagarde 10/06/2021 | 12:17 Envoyer par e-mail :

La BCE relèvera à n'en pas douter ses perspectives de croissance et d'inflation en zone euro lors de la réunion ce jour, commente Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour comptes de tiers de Swiss Life Asset Managers France. Comme beaucoup d'analystes, elle a en effet été surprise par la vigueur du rebond économique que nous sommes en train de vivre et par l'accélération des prix à la consommation qui l'accompagne, estime le professionnel.



Cette révision de ses prévisions ne devrait pas pour autant la conduire à réduire le rythme de ses achats quotidiens de titres comme d'aucuns l'anticipent et cela pour au moins deux raisons, indique Eric Bourguignon.



Elle considère d'abord que le pic d'inflation que nous observons est transitoire. Rien ne justifierait donc à ses yeux qu'il faille entamer un resserrement de sa politique monétaire.



Mais surtout ajoute Eric Bourguignon, la BCE redoute qu'un tel resserrement déclenche une envolée des taux d'intérêt, une envolée qui serait particulièrement malvenue au moment où les Etats de l'Union doivent emprunter des sommes colossales pour financer leurs plans de soutien et où la Commission européenne s'apprête elle-même à faire massivement appel aux marchés.



Convaincre de la nécessité de maintenir une politique monétaire ultra accommodante alors que tout indique que notre économie donne chaque jour de nouveaux signes d'accélération, c'est à un véritable exercice d'équilibriste que va devoir se livrer Christine Lagarde lors de la conférence de presse qui suivra les annonces de la BCE, souligne Eric Bourguignon.







Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) 0.22% 0.63628 0.89% BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.04% 1.15873 3.87% CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) 0.19% 0.679122 5.39% INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.04% 0.011252 0.51% SWISS LIFE HOLDING AG -0.11% 456 10.62% US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.14% 0.822328 0.36%