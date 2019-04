Swiss Life Asset Managers France cède les actifs de son premier fonds santé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Swiss Life Asset Managers France cède les actifs de son premier club deal santé, à destination d’investisseurs institutionnels français, créé en 2012. Avec l’acquisition de plus de 200 millions d’euros d'actifs, cet OPCI Professionnel était spécialisé dans les murs d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), et de cliniques PSY (cliniques psychiatriques).Le portefeuille est composé de 14 actifs (9 EHPAD, 4 établissement SSR et 1 établissement psy), soit près de 1500 lits. Plus de 80% du portefeuille est constitué d'établissements achetés en VEFA, le solde a été acquis neuf ou rénové.Icade Santé s'est porté acquéreur de 12 d'entre eux et Primonial REIM des 2 EHPAD situés à Paris et en région parisienne.