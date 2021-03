Swiss Life Asset Managers France fait l’acquisition de deux actifs résidentiels en VEFA en France, dans la métropole lilloise, pour le compte d’un fonds dédié à l’Ircantec. Le premier actif est situé au cœur de la métropole lilloise, sur la commune de Saint-André-lez-Lille, au bord du canal de la Deûle et à proximité immédiate du Vieux-Lille. Le projet « Quai 22 » est l’opération de reconversion d’anciennes friches industrielles sur un terrain de 10,5 hectares.



Pensé autour de la mixité urbaine et de la biodiversité, ce quartier à usage mixte comprendra des logements, des bureaux, des résidences gérées, des équipements publics, des commerces, un parc, et offrira une très bonne accessibilité en transports en commun.



Développé sur près de 4 000 mètres carrés, le bien est composé de 58 logements en VEFA comprenant chacun un espace extérieur. Livré au second semestre 2023, l'immeuble répondra à la réglementation RT 2012 -20% et sera certifié NF Habitat HQE.



Le second actif est situé à Villeneuve-d'Ascq au cœur de la métropole lilloise et bénéficie d'une excellente desserte en transport en commun et à proximité des grands axes routiers. Cet actif sera érigé sur un site de 10 hectares emblématique de ce territoire, l'ancien site logistique des 3 Suisses, dans le quartier de " La Maillerie ".



Il sera à usage mixte (logements, commerces, équipements publics) et innovant avec une ferme urbaine et des services de mobilité. L'opération objet de la vente est composée de 66 logements en VEFA et se développe sur plus de 4 200 mètres carrés et chaque logement disposera d'un espace extérieur. L'immeuble, dont la livraison prévue au 1er trimestre 2023, vise les certifications environnementales RT 2012 – 20% et le label BiodiverCity.



" Nous sommes fiers de soutenir ces deux projets qui s'inscrivent dans une réflexion de développement durable et qui ont des impacts très significatifs pour la métropole lilloise. La transformation de cette ancienne friche permet de créer de nouveaux lieux de vie, facilement accessibles, tout en offrant un cadre de vie de qualité avec la proximité de nombreux espaces naturels ", a déclaré Loïc Lonchampt, gérant du fonds.