Swiss Life Asset Managers lance un nouveau fonds obligataire High Yield à échéance

Swiss Life Asset Managers vient de lancer SLF (F) Opportunité High Yield 2023, un FCP de droit français investi en titres obligataires internationaux " High Yield " (obligations d'entreprises de catégorie spéculative), hors marchés émergents qui arrivera à échéance en juin 2023. Cette nouvelle solution de long terme, qui s'adresse à une clientèle privée et institutionnelle, propose ainsi d'investir sur un horizon prédéterminé avec l'objectif de bénéficier des conditions de marché à la date d'entrée dans le fonds. La maturité effective des titres est proche de l'horizon de placement juin 2023.Le processus d'investissement est centré sur une analyse crédit " bottom-up ", titre par titre, dont l'objectif est une évaluation rigoureuse du risque de défaut de chaque émetteur et une estimation de la valeur de recouvrement. La sélection des titres est motivée par l'évaluation des primes de risques.La construction du portefeuille repose également sur une recherche de diversification, sectorielle et géographique, qui contribue à diluer le risque de défaut. Le fonds sera ainsi exposé à au moins 10 secteurs et constitué à son lancement d'un socle de 40 à 60 lignes d'investissement qui sera par la suite élargi.