Swiss Life Asset Managers mise sur les marchés obligataires émergents

En dépit des contreperformances des marchés obligataires émergents en 2018, l'équipe de Swiss Life Asset Managers juge la classe d'actifs attrayante. Ces obligations bénéficient de facteurs fondamentaux et techniques favorables, tandis que les rendements affichés de-meurent élevés en termes relatifs. " La position plus accommodante des banques centrales et le repli du dollar vont soutenir les actifs des marchés émergents. Par ailleurs, les taux de défaut des émetteurs restent faibles, de l'ordre de 3% " affirme Rishabh Tiwari, gérant dette émergente chez Swiss Life Asset Managers.Pour autant la sélectivité géographique et par émetteur reste de mise, avec quelques critères de différenciation bien spécifiques qui influencent les performances des dettes émergentes. La faible dépendance au financement en dollars ou le soutien des banques centrales nationales sont ainsi discriminants, selon Rishabh Tiwari : " Nous apprécions les pays dont la balance courante est robuste, dont l'économie est soutenue par l'investissement public ou qui affichent une solide base d'investisseurs locaux. ".En termes de sélection des titres, l'équipe de gestion investit principalement dans des obligations de catégorie Investment Grade libellées en devises fortes et apprécie, notamment, les émetteurs dont l'activité revêt un caractère stratégique pour l'Etat.Enfin, pour les investisseurs souhaitant limiter leur exposition au risque de taux, il peut être intéressant de réduire la duration des obligations des marchés émergents. " Cela a plusieurs avantages, entre résilience en cas de hausse des taux d'intérêt, moindres coûts de transaction et moindre volatilité, la performance provenant davantage des coupons que des variations des prix " conclut Rishabh Tiwari.