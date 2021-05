EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: poursuite de la stabilisation du portefeuille grâce à une diversification aux emplacements centraux et à une augmentation de la part d'habitation



28.05.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



28 mai 2021 Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: poursuite de la stabilisation du portefeuille grâce à une diversification aux emplacements centraux et à une augmentation de la part d'habitation Malgré la pandémie mondiale de Covid-19, la valeur nette d'inventaire a pu être augmentée à 109,71 francs fin mars 2021 (mars 2020: 107,53 francs). Depuis son lancement en novembre 2015, le fonds a enregistré une excellente performance annualisée d'environ 9,4% sur la base du cours boursier, soit une hausse d'environ 2,0% par rapport à l'indice de référence (SXI Real Estate Funds Broad (TR): 7,4%).



De plus, l'émission de nouvelles parts a pu être clôturée avec succès en décembre 2020 pour un volume de 500 millions de francs et l'achat d'un portefeuille immobilier de Swiss Life SA a été réalisé. Poursuite de la diversification pour une reprise rapide

L'acquisition du portefeuille immobilier de Swiss Life SA a permis de renforcer le portefeuille dans des régions économiquement dynamiques telles que Zurich, l'arc lémanique et le Nord-Ouest de la Suisse. Par ailleurs, la hausse de l'usage résidentiel et la légère croissance des immeubles commerciaux de grande qualité favorisent la stabilité des rendements et de la valeur. Cette solide résilience, qui perdure également face à la pandémie de Covid-19, se traduit par la rapide remontée du cours de la bourse après l'apparition de la maladie et par la relative stabilité des loyers perçus. Vous trouverez le rapport semestriel de Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ici.

Informations Media Relations Téléphone +41 43 284 77 77 media.relations@swisslife.ch Investor Relations

Téléphone +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch



www.swisslife-am.com





A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers. Au 31 décembre 2020, Swiss Life Asset Managers gérait 269,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 91,6 milliards de francs de placements pour des clients tiers.

Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 269,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 77,7 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 27,7 milliards de francs. Au 31 décembre 2020, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 105,5 milliards de francs de biens immobiliers. Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2300 collaborateurs en Europe.



1 Enquête 2020 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019)



Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations qu'il renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments de placement. Son but est uniquement d'informer.

Avant toute souscription ou acquisition en bourse de parts du fonds, les investisseurs sont priés de se procurer et de lire attentivement les informations détaillées sur le fonds contenues dans les documents réglementaires (prospectus avec contrat de fonds intégré, prospectus simplifié et derniers rapports annuels et semestriels). Ces informations constituent la seule base juridique pour l'achat de parts de fonds. Ceux-ci sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.

La performance historique ne présume en rien de la performance en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés au moment de l'émission et du rachat des parts. Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu'à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou de personnes US résidant aux Etats-Unis. «Swiss Life Asset Managers» est le nom de marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact: info@swisslife-am.com.

Détails supplémentaires à l'annonce:





Document: SLAM Swiss Properties HJB_fr

Fin du communiqué ad hoc