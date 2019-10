Swiss Life revoit à la baisse ses prévisions pour la croissance helvétique

Zurich (awp) - Swiss Life Asset Managers est moins optimiste pour la croissance helvétique en 2019 et 2020. Les économistes de cet institut s'attendent désormais à une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 0,7% pour l'année en cours et de 1,2% pour l'exercice suivant.

Lors de la précédente évaluation publiée en juin, Swiss Life Asset Managers anticipait encore une progression de 1,3% en 2019 et 1,4% pour 2020.

Deux grands événements sportifs soutiendront la croissance du PIB l'année prochaine, expliquent les économistes de Swiss Life Asset, dans un rapport publié mardi. L'amélioration attendue en 2020 ne reflète cependant pas l'évolution réelle de l'économie. L'environnement pour l'industrie notamment devrait rester difficile: l'indice des directeurs d'achat se trouve depuis cinq mois sous la barre des 50 points, le seuil de croissance.

L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM), livrant 79% de sa production à l'étranger, est particulièrement touchée par les incertitudes mondiales liées au commerce mais aussi le ralentissement de la dynamique allemande, rappellent les experts.

Le recul des commandes enregistrées (-20%) jusqu'à fin 2019 est plus important que celui encaissé lors du surenchérissement du franc par rapport à l'euro en 2015. "Dans ce secteur les emplois sont de plus en plus menacés et le taux de chômage devrait s'étoffer au dernier trimestre 2019", anticipe Swiss Life Asset Manager.

lk/ol