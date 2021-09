Swiss Prime Anlagestiftung : Les premiers appartements de Riverside Zuchwil sont occupés

EQS Group-News: Swiss Prime Anlagestiftung / Mot-clé(s) : Autres/Immeubles

Les premiers appartements de Riverside Zuchwil sont occupés



10.09.2021 / 15:00



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Olten, le 10 septembre 2021 Le moment est venu: les premiers locataires emménagent dans les «Widi Huus» et «Sulzer Huus». Le projet est conçu comme un «espace de vie» par Swiss Prime Fondation de placement - un site à la campagne avec toutes les commodités d'un lieu urbain. Le nouveau quartier Riverside combine habitat et travail. Quant à elle, l'Aar allie la nature et la ville. «Nous sommes très enthousiastes: les premiers locataires emménageront à Riverside au début du mois d'octobre 2021. 120 appartements sont déjà loués. Seuls quelques-uns sont encore disponibles», déclare Jérôme Baumann, président du conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement. Les habitations offrent une grande qualité de vie. La situation idyllique au bord de l'Aar, avec un accès direct à la rivière, y contribue. «Les matériaux ont été sélectionnés avec le plus grand soin», précise l'architecte soleurois Benedikt Graf de l'agence ARGE gsj architekten / agps architecture. Pour répondre à des aspects importants en termes de développement durable, la chaleur pour le chauffage et l'eau est générée par une pompe à chaleur à eau souterraine. En été, un refroidissement naturel est en service. Tous les logements ont également été conçus selon les directives de Procap Suisse et sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. En plus des nombreux parkings à vélos, des stations de recharge individuelles pour les véhicules électriques sont mises à disposition dans les parkings visiteurs. Les places de stationnement dans le garage souterrain peuvent également être équipées d'une station de recharge. Les cinq maisons de la première étape seront toutes occupées à l'automne 2022. Riverside Open Days - samedi 11 septembre 2021

Patrick Marti, syndic de la commune de Zuchwil, est très heureux que le samedi 11 septembre 2021, de 11 à 17 heures, le public soit invité à visiter le nouveau quartier en cours de construction ainsi que les appartements témoins: «Un quartier favorable aux piétons et aux cyclistes a été créé. Le développement des transports publics y contribue.» Plus d'infos sur les Riverside Open Days. Riverside recherche d'autres pionniers

«L'oasis Riverside se distingue par un parfait équilibre entre habitat et travail dans un environnement vert», souligne Anouk Kuitenbrouwer de KCAP, qui a conçu le plan directeur du projet et est responsable de sa mise en ?uvre. Des entreprises locales et internationales ont déjà trouvé leur emplacement central dans le quartier de Riverside. D'autres pionniers sont recherchés pour les locaux commerciaux vacants. Ce site attrayant offre aux entrepreneurs l'occasion de développer les espaces vacants de manière conjointe et détachée des concepts spatiaux rigides. Communiqué de presse (PDF) Contacts: Marcel Hug

Directeur

Swiss Prime Fondation de placement

Tél. +41 58 317 17 19

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Raffaele Cannistrà

Relations avec les investisseurs

Swiss Prime Fondation de placement

Tél. +41 58 317 17 82

raffaele.cannistra@sps.swiss A propos de Swiss Prime Fondation de placement

Créée en 2015 et sise à Olten, Swiss Prime Fondation de placement («SPF») est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil et 53 g ss LPP. La Fondation de placement sert à la prévoyance professionnelle et a pour but le placement et la gestion collectifs des fonds de prévoyance qui lui sont confiés. La SPF est représentée à la Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP) et supervisée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Depuis sa création, les critères ESG «Environnement», «Social» et «Gouvernance» font partie intégrante de sa stratégie d'investissement.

Fin du communiqué aux médias