Swiss Prime Anlagestiftung : Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à la 9e émission et possibilité de souscrire à «SPF Living+ Europe»

EQS Group-News: Swiss Prime Anlagestiftung / Mot-clé(s) : Augmentation du capital/Immeubles

Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à la 9e émission et possibilité de souscrire à «SPF Living+ Europe»



19.08.2021 / 11:00



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Olten, le 19 août 2021 Objectif: 5%, possibilité d'augmentation à 10% (env. 100 à 200 millions CHF)

Période de souscription: du 1 er septembre au 15 octobre 2021

Présentations aux investisseurs à Genève, Zurich, Berne et Zuchwil Depuis son lancement à l'automne 2015, le portefeuille du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» n'a cessé de croître en étant durable et profitable. Grâce aux acquisitions et projets de développement, sa fortune s'est élevée, au 30 juin 2021 à env. 2.8 milliards CHF. Le Conseil de fondation a décidé d'ouvrir le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à une nouvelle émission qui se déroulera du 1er septembre au 15 octobre 2021. Cette 9e émission permet aux investisseurs de placer leur argent sur la base de la VNI (sans agio) dans un portefeuille immobilier établi, attrayant et stable. Ce dernier affiche un taux de vacance bas de 3.34% et offre la perspective d'un rendement intéressant. En effet, avec 3.28%, le groupe de placements a réalisé au 1er semestre 2021 un rendement record, qui a presque doublé par rapport au 1er semestre 2020. Chargée de la direction et de la gestion de fortune l'équipe de Swiss Prime Site Solutions AG est un partenaire expérimenté de la Fondation dans l'acquisition et la gestion d'immeubles. Utilisation du produit de l'émission

Les capitaux seront utilisés pour acquérir de nouveaux immeubles attrayants, financer des projets de développement très rentables et réduire l'endettement. Déjà, l'appel d'offres pour un immeuble mixte d'habitation et de bureaux situé au meilleur emplacement de Genève ainsi que pour un ensemble d'habitation sis à Greifensee (ZH) a été remporté. Stratégie

Tant par des acquisitions que par des projets de développement, le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» investit directement dans des immeubles résidentiels et commerciaux de Suisse. Fondamentalement, la stratégie d'investissement consiste à «acheter et détenir» des immeubles de premier ordre. L'objectif est de réaliser une performance attrayante et ajustée des risques correspondant à la maturité du portefeuille grâce à une gestion durable. Le risque de taux d'intérêt est limité, car l'endettement s'élève à 33% au maximum. Comme les prix d'émission et de rachat découlent de la valeur nette d'inventaire, leur volatilité est faible. Présentations aux investisseurs

Pendant la période de souscription, les groupes de placements «SPF Immobilier Suisse» et, nouveau, «SPF Living+ Europe» seront présentés en détail selon le planning suivant : Vendredi 10 septembre 2021 Zuchwil

Jeudi 16 septembre 2021 Genève

Mercredi 22 septembre 2021 Zurich

Jeudi 30 septembre 2021 Berne Groupe de placements «SPF Living+ Europe» ouvert à la souscription

Nouvellement lancé, le groupe de placements «SPF Living+ Europe» a conclu, début juin, une première transaction. Cette acquisition compte cinq EMS situés en Allemagne et comprenant 254 appartements protégés et 204 lits médicalisés. La valeur vénale de ce portefeuille a atteint 43.6 millions EUR et le rendement de placement, le chiffre élevé de 4.40% au 30 juin 2021. Ce produit dispose d'une réserve attrayante dépassant 200 millions EUR d'immeubles existants et de projets de développement dans de grandes villes d'Allemagne, de France et des Pays-Bas. Plus d'informations

Vous trouverez de plus amples informations sur Swiss Prime Fondation de placement sous www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. A partir du mercredi 25 août 2021, vous pourrez également télécharger tous les détails des émissions, dont le formulaire de souscription et la déclaration d'adhésion pour nouveaux investisseurs ainsi que le programme des présentations. La présente information ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations. Communiqué de presse (PDF) Contacts: Marcel Hug

Directeur

Swiss Prime Fondation de placement

Tél. +41 58 317 17 19

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Raffaele Cannistrà

Relations avec les investisseurs

Swiss Prime Fondation de placement

Tél. +41 58 317 17 82

raffaele.cannistra@sps.swiss A propos de Swiss Prime Fondation de placement

Créée en 2015 et sise à Olten, Swiss Prime Fondation de placement («SPF») est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil et 53 g ss LPP. La Fondation de placement sert à la prévoyance professionnelle et a pour but le placement et la gestion collectifs des fonds de prévoyance qui lui sont confiés. La SPF est représentée à la Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP) et supervisée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Depuis sa création, les critères ESG «Environnement», «Social» et «Gouvernance» font partie intégrante de sa stratégie d'investissement.

Fin du communiqué aux médias