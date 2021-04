Swiss Prime Anlagestiftung : Pour Swiss Prime Fondation de placement l'exercice 2021 commence avec succès

EQS Group-News: Swiss Prime Anlagestiftung / Mot-clé(s) : Résultat trimestriel/Immeubles

Pour Swiss Prime Fondation de placement l'exercice 2021 commence avec succès



29.04.2021 / 14:00



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Olten, le 29 avril 2021 Approbation des comptes annuels 2020 et réélection des membres du Conseil de fondation pour un nouveau mandat d'une année

1 er trimestre 2021 réussi avec un taux de vacance bas de 3.53%, un record

Succès de la 8 e émission du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» qui a récolté env. 91 millions CHF

Cet argent frais servira à puiser dans la réserve attrayante d'immeubles à acquérir afin de développer le portefeuille Assemblée des investisseurs 2021

L'Assemblée ordinaire des investisseurs de Swiss Prime Fondation de placement (SPF) s'est tenue le 15 avril 2021 sous la présidence de Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation. En raison de la pandémie, la participation physique des investisseurs n'était pas possible, aussi ont-ils tous voté exclusivement par l'intermédiaire de la représentante indépendante. Toutes les propositions du Conseil de fondation ont été adoptées. Les membres du Conseil de fondation, qui se présentaient tous à la réélection, ont été confirmés pour un nouveau mandat d'une année. Il s'agit de Jérôme Baumann, Urs Bracher, Dr Daniel Fässler, Rolf Maurer, Martin Neff et Franz Rutzer. La prochaine Assemblée ordinaire des investisseurs aura lieu le jeudi 5 mai 2022. Faits marquants du 1er trimestre 2021

Après le bouclement de l'exercice 2020 sur un succès, le 1er trimestre 2021 a démontré la résilience et la vigueur du portefeuille de Swiss Prime Fondation de placement. Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a bouclé le 1er trimestre sur un rendement de placement de 1.13% (T1 2020: 0.83%). Ce chiffre comprend un effet positif non récurrent de 0.25% provenant de l'allongement de 5 à 10 ans de la durée minimale de détention des immeubles et de la réduction des impôts différés en résultant. La valeur vénale du parc immobilier a augmenté à 2 673.0 millions CHF (2 269.6 millions CHF). Le taux de vacance est descendu à un chiffre bas record de 3.53% (4.36%). Succès de la 8e émission du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

La 8e émission de SPF s'est soldée par un succès. En effet, le groupe de placements a engrangé un afflux d'argent frais s'élevant à env. 91 millions CHF. Outre le grand intérêt manifesté par les investisseurs existants, de nombreuses institutions de prévoyance les ont rejoints, de sorte que leur cercle compte désormais quelque 300 investisseurs. La libération des nouvelles parts aura lieu le 30 avril 2021. Transactions attrayantes en vue

La SPF dispose d'une réserve d'immeubles à acquérir très intéressante. Par conséquent, le produit de l'émission sera utilisé pour poursuivre le développement du portefeuille composé d'immeubles de grande qualité. La SPF a obtenu l'exclusivité sur trois immeubles dans les cantons de Schwyz (immeuble existant), de Neuchâtel (immeuble à construire) et de Bâle-Campagne (projet de développement). Ces immeubles offrent différentes formes d'habitation et sont en partie construits sur un socle à usage commercial. Il est prévu de réaliser ces transactions au 2e trimestre 2021. Nouveau site web

Le nouveau site web de Swiss Prime Fondation de placement a été complètement refait avec un nouveau design, de nouveaux contenus, une navigation plus simple et une convivialité améliorée. Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à le découvrir et que nous aurons celui de vous y accueillir plus souvent. Communiqué de presse (PDF)

Rapport T1 2021 (PDF) Contacts: Marcel Hug

Directeur

Swiss Prime Fondation de placement

Tél. +41 58 317 17 19

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Raffaele Cannistrà

Relations avec les investisseurs

Swiss Prime Fondation de placement

Tél. +41 58 317 17 82

raffaele.cannistra@sps.swiss A propos de Swiss Prime Fondation de placement

Créée en 2015 et sise à Olten, Swiss Prime Fondation de placement («SPF») est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil et 53 g ss LPP. La Fondation de placement sert à la prévoyance professionnelle et a pour but le placement et la gestion collectifs des fonds de prévoyance qui lui sont confiés. La SPF est représentée à la Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP) et supervisée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Depuis sa création, les critères ESG «Environnement», «Social» et «Gouvernance» font partie intégrante de sa stratégie d'investissement. Swiss Prime Fondation de placement | Frohburgstrasse 1 | CH-4601 Olten | Tél. +41 58 317 17 90

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch | www.swiss-prime-anlagestiftung.ch

